文대통령 "국내 자동차-반도체 국산화 이뤄야 외풍에 흔들리지 않아"

확대경제장관회의 산업계 건의사항 정책반영 당부…"기업에 특별히 바라는 것, 투자와 고용"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 15일 기업인들과의 환담에서 반도체, 자동차 산업을 언급하면서 "국내 자동차와 반도체 업체가 얼라이언스를 체결해서 국산화를 이뤄야 외풍에 흔들리지 않을 것"이라며 "그런 협력 관계를 위해서 정부도 지원하라"고 이호승 정책실장에게 지시했다.

이정배 삼성전자 사장은 "정부와 기업이 지혜를 모으면 상황을 극복해 나갈 수 있을 것"이라고 말했다. 공영운 현대자동차 사장은 "(삼성전자에)많은 도움을 받고 있다. 차량용 반도체를 확보하기 위해 열심히 해외로 뛰고 있는데, 정부가 출장을 갈 수 있도록 조치를 신속히 해 주셔서 많은 도움을 받고 있다"고 전했다.

문재인 대통령은 확대경제장관회의 마무리 발언을 통해 "각 부처 장관들은 오늘 산업계의 건의사항을 잘 검토해서 정책에 반영하고, 빠르게 추진되는 부분은 상황을 상세히 알려드리라"고 지시했다. 반도체, 자동차, 조선, 해운업계를 대표해서 참석한 기업인들은 관련 산업의 지원과 규제 완화 등을 건의했다.

문 대통령은 "만약 시간이 필요하거나 빠른 시일에 하기 어려운 문제가 있으면 그 부분도 반드시 피드백을 해 드리면서 부처와 업계가 긴밀한 소통체계를 유지해 달라"고 당부했다.

문 대통령은 권칠승 중소벤처기업부 장관에게 "대기업들이 중소기업의 스마트화를 지원하면서 많이 돕고 있다"면서 "중기부가 대기업의 중소기업 지원 사례를 정리해서 국민들께 알리면 앞으로 대기업이 더욱 중소기업을 보람있게 도울 것"이라고 말했다.

문 대통령은 "기업에 특별히 바라는 것이 있다"면서 투자와 고용을 강조했다. 문 대통령은 "최대한 투자와 고용을 확대해 주시면 정부가 할 수 있는 모든 지원을 다할 것"이라고 말했다.

문 대통령은 조선 산업과 관련해 "최근 상황이 좋아져 내년에는 인력이 더 필요할 것이기 때문에 오랜 기간 현장을 떠난 숙련공들에게 직업훈련을 시작하면 고용 상황이 좋아지고, 필요할 때 인력을 공급받을 수 있을 것"이라고 조언했다.

문 대통령은 "정부와 기업이 오늘 한몸처럼 함께 가고 있다는 것을 국민께 보여드릴 수 있어 보람이 있었다"면서 "기업과 소통하고, 저 또한 기업이 일자리를 늘린다거나 고용을 늘리는 현장이 있으면 함께하면서 격려하도록 할 것"이라고 다짐했다.

한편 문 대통령은 "기업인들을 세종실로 모신 건 처음이다. 세종실은 원래 국무회의를 하던 곳인데, 오늘은 경제인들을 모시고 경제국무회의를 하게 됐다"고 말했다.

문 대통령은 "일본의 수출 규제 당시 소-부-장 대응을 경험해보니 정부의 지원도 중요하지만 기업과 기업 간, 대기업과 중소기업 간 협력이 기본이었다"면서 "기업이 서로 협력하고, 정부가 힘을 실어주면 극복이 가능할 것"이라고 덧붙였다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr