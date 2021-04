부천 물류이동 중심지… ‘레노부르크 부천’ 지식산업센터 분양

산업단지 밀집 지역으로 비즈니스 시너지효과 기대

주택과 같이 지식산업센터에서도 입지 바람이 불고 있다. 최근 입지가 좋은 곳에 분양한 지식산업센터 등은 모두 빠른 시일에 계약이 마무리되는 추세다. 이들은 교통이 편리하고 대규모 기업이나 업무시설 유치 등 수요가 유입될 수 있는 요인 등이 있다는 공통점을 가지고 있다.

비즈니스 인프라가 잘 형성된 곳은 교통이 우수해 출퇴근은 물론 물류이동이 편리해 기업들의 선호도가 높다. 또한 기업들이 밀집된 지역은 주변 기업들과 업무 연계가 유리해 비즈니스 시너지효과를 극대화할 수 있는 장점도 있다.

실제 지난해 서울시 금천구 일대에 분양한 ‘가산역 반도 아이비밸리’ 지식산업센터는 국내 벤처사업의 메카로 알려진 서울디지털산업단지(G밸리)의 중심에 들어서는 점 등이 주목받으며 단기간에 완전판매 되었다. G벨리에는 지식산업, 정보통신, 소프트웨어 등 각종 기업이 공존하고 있어, 관련 기업들과의 교류를 통한 비즈니스 효율 향상을 기대해볼 수 있어 높은 선호도가 나타났다.

이러한 가운데, 교통부터 비전까지 완벽한 중심지로 비즈니스의 특급입지를 누릴 수 있을 것으로 기대되는 지식산업센터가 이달 분양을 앞두고 있어 소비자들의 관심이 쏠리고 있다. 경기도 부천시 오정동 798 일대에 지하 1층 지상 7층 연면적 약 1만1600여 평 규모로 조성되는 지식산업센터 레노부르크 부천이 그 주인공이다.

오정물류산업단지 내 들어서는 레노부르크 부천은 오정일반산단, 서운일반산단 등 산업단지 및 공장밀집지와 인접해 비즈니스를 위한 최고의 입지로 꼽힌다. 전통적인 산업 지대인 경기 부천, 인천 부평/계양, 서울 마곡 산업단지 등도 가깝다. 약 1km 거리 내 경인고속도로(부천IC), 서울외곽순환고속도로(중동IC, 계양IC) 등 광역교통 접근성도 양호하여 서울 및 수도권 지역으로 이동이 편리하다.

특히, 레노부르크 부천이 있는 오정물류산업단지 일대는 제3연륙교(2025년 예정) 개발 수혜를 받는 봉오대로와 인접해 인천국제공항에서 청라국제도시와 김포공항을 잇는 새로운 항공물류 체인을 형성할 것으로 예상된다. 영종국제도시~청라국제도시를 연결하는 제3연륙교는 향후 봉오대로를 통해 서울 여의도까지 이어지게 된다.

또한 3기 신도시로 조성되고 있는 대장택지개발지구와 접하고 있어 이에 따른 직간접 수혜도 누릴 수 있을 것으로 보인다. 대장택지개발지구 내에는 공동주택 2만세대와 첨단 산업단지 등 다양한 개발사업과 이를 보완하는 교통 및 편의시설, 지원시설 등의 기반 시설 확충 사업도 예정되어 있다.

레노부르크 부천과 맞닿아 있는 찬들공원, 대장지구 내 문화공원 조성(예정)과 국가하천으로 지정되어 복원 및 개선 사업이 진행되고 있는 굴포천도 인접해 쾌적한 환경에서 근무할 수 있을 것으로 보인다.

레노부르크 부천 모델하우스는 경기도 부천시 오정동 809-1에 마련돼 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr