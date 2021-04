프리미엄 아이스크림 브랜드 바세츠아이스크림 싱글컵 이벤트 진행

프리미엄 아이스크림 브랜드 바세츠아이스크림 싱글컵 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

바세츠아이스크림 싱글컵 이벤트는 직영점이 먼저 시행되고 점차 가맹점까지 확대 될 계획이며 싱글컵 3개 이상 구매 시 컵당 가격 3,000원으로 할인가가 적용된다. 평일이나 주말, 공휴일에도 적용이 가능하며 또한 타 할인 이벤트와 중복적으로 사용이 가능해 보다 저렴한 금액으로 바세츠아이스크림의 깊은 맛을 느낄 수 있다.

바세츠아이스크림은 꾸준한 이벤트를 선보이며 소비자들의 합리적인 소비를 이끌어내 사랑받아오고 있다. 바세츠아이스크림을 방문한 많은 고객들이 SNS의 인증샷을 올리며 유명세를 타고 인기 스타들의 인생 아이스크림이라는 극찬으로 인해 바세츠아이스크림의 인기는 날로 더해지고 있다.

또한 청결 인증 제도인 코셔마크 인증 획득과 글루틴 프리 등 청결 부분을 가장 우선적으로 생각해오고 있으며 이런 점이 바세츠아이스크림을 방문하는 소비자들의 니즈를 저격했다.

바세츠아이스크림 관계자는 “매번 이벤트를 새롭게 선보일 수 있는 이유는 바세츠아이스크림을 사랑해주시는 많은 소비자들의 관심과 조언을 경청하고 있기 때문이다”며 “앞으로도 더욱 안심하고 먹을 수 있는 바세츠아이스크림이 되겠다”고 전했다.

한편 바세츠아이스크림 본사는 양재동에 위치해 있으며 창업 문의는 홈페이지나 이메일, 전화를 통해서 가능하다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr