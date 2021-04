금성백조, 아산 탕정지구 예미지 하반기 분양 예정

금성백조가 충남 아산 탕정지구 2-A3블록 예미지를 하반기 분양을 앞두고 있다. 지하 1층~지상 35층, 전용면적 74~102㎡ 총 791가구로 계획돼 있다.

탕정지구 내 택지개발사업인데다 후분양 사업지로 불당지구와 인접하고 배방지구와도 가까워 이미 구축된 편리한 생활 인프라를 누릴 수 있으며, 향후 탕정지구 내 상업시설 조성 시 연계된 상권으로 시너지 효과도 기대된다.

금성백조 아산탕정 예미지는 교육환경으로는 초등학교와 중학교가 개교 예정으로, 도보권 통학이 가능하여 실수요자들에게도 인기를 얻을 것으로 예상되며, 사업지 인근 곡교천, 지산공원이 있어 쾌적한 주거환경을 갖추었으며 교통역시 우수하다. 단지 내에서 도보 이동 가능한 1호선 장항선(탕정역)이 하반기 개통예정으로 대중교통 이용이 편리하며 당진-천안 고속도로 역시 공사 진행 중으로 하반기 개통 시 인근 충남지역 교통망이 더욱 더 가까워질 예정이다.

아산 탕정 예미지는 분양가 상한제 지역으로 향후 발전가능성이 높으며 부촌으로 인식되는 불당지구와 가까워 상업적 투자수요도 기대감이 높다. 특히 삼성디스플레이시티, 아산탕정테크노일반산업단지 등 인근 산업체로 인하여 임대수요 및 유동인구가 탁월할 전망이다.

또한 삼성전자가 오는 2025년까지 아산사업장에 13조 가량을 투자 계획으로, 약 8만여 명 고용창출 효과를 기대하고 있으며, 아산시 도시 발전에 있어서도 가장 큰 호재로 주목받고 있다.

금성백조는 1981년 대전에서 창립하여 2020년 시공능력평가 48위 중견건설사로 주거브랜드 예미지와 상업시설 애비뉴스완이 있다. 현재 인천 검단신도시 예미지 퍼스트포레를 분양 중으로 하반기에는 아산 탕정지구 예미지를 분양할 예정이다.

