도봉구, 4월19일부터 스마트 민방위 교육

도봉구 민방위 대원 4월19일부터 6월30일까지 1시간 교육 이수하고 평가 통과해야... 미이수자 과태료 부과, 올해 헌혈증 사본 제출 시 교육을 이수한 것으로 인정

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)가 코로나19 감염병 확산 예방을 위해 연차 구분없이 모든 대원을 대상으로 스마트 민방위 교육을 실시한다.

이번 교육은 4월19일부터 6월30일까지 진행되며 스마트민방위교육 사이트에서 PC나 스마트폰으로 1시간 교육 수강 후 총 20문항의 평가를 통과하면 수료된다.

교육통지는 각 대원에게 4월19일부터 카카오페이 ·네이버 ·KT를 통해 개별 전자통지서가 발송될 예정이다.

교육내용은 민방위 대원의 임무와 역할, 화생방, 응급처치 등 16개 과목으로 구성되며, 지진, 화재, 풍수해, 전기 ·교통안전 등 생활안전 기본상식을 비롯한 재난상황 대처 행동요령들도 다룬다.

교육을 이수하지 않은 민방위 대원에게는 과태료가 부과될 수 있으며, 교육연차 또한 상향되지 않는다. 다만, 당해연도 헌혈증 사본을 주민센터에 제출 시 교육을 이수한 것으로 인정한다.

한편, 도봉구는 지난 2019년부터 5년차 이상의 민방위대원을 대상으로 비상소집훈련 부담완화와 편리한 교육을 위해 스마트 민방위교육을 해 왔으며, 지난해에 이어 올해는 코로나19의 영향으로 사이버교육을 모든 민방위대원에게 확대 실시하게 됐다.

이동진 도봉구청장은 “민방위대원 여러분 적극적인 사이버교육 동참으로 이번 교육이 안전한 도봉구를 만들어 나가는 데 중요한 계기가 됐으면 한다”며 대원들을 독려했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr