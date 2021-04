[포토]유덕열 동대문구청장, 코로나19 예방접종센터 최종 점검

[아시아경제 박종일 기자] 유덕열 동대문구청장이 15일부터 본격적으로 운영되는 동대문구 코로나19 예방접종센터 최종 점검을 위해 14일 오후 3시 동대문구체육관에 마련된 동대문구 코로나19 예방접종센터를 방문했다.

유 구청장은 이날 현장에서 센터 출입문부터 예약 확인 부스, 예진표 작성하는 곳, 대기실, 예진실, 접종실, 이상반응 모니터링 구역 등 모든 부분을 꼼꼼히 살피며 주민들이 불편한 부분이 없는 지 확인했다.

유덕열 구청장은 “고연령자를 우선으로 순차적으로 접종이 진행되는 만큼 어르신들의 안전과 편의를 위해 최선을 다해 센터를 운영해 나가겠다. 안전한 일상으로 복귀를 위해 백신접종에 많은 참여 부탁드린다”고 밝혔다.

한편 동대문구 코로나19 예방접종센터는 15일부터 월요일~금요일 오전 8~오후 5시, 토요일 오전 8~ 오후 1시 사전예약제로만 운영된다.

접종관련 문의는 콜센터로 하면 된다.

