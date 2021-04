베지스타-밀키터, 온오프라인 HMR 시장 노린 전략적 제휴 체결

HMR 제조 및 밀키트 OEM/ODM 플랫폼 ‘베지스타’와 오프라인 밀키트 전문 프랜차이즈 ‘밀키터’가 전략적 제휴를 체결했다고 밝혔다. 이번 협약을 통해 두 기업은 온라인뿐만 아니라 오프라인 HMR 시장에서도 입지를 확대해 나갈 예정이다.

최근 비대면 문화가 널리 확산되면서 가정에서 보내는 시간이 증가했고, 이에 따라 집에서 끼니를 해결하는 ‘집밥족’이 늘었다. 그러면서 집에서 편리하게 식사를 해결할 수 있는 밀키트, 도시락, 반찬 등 HMR(Home Meal Replacement, 가정식 대체식품) 제품에 대한 수요도 함께 증가하고 있다.

이에 베지스타와 밀키터는 전략적 제휴를 통해 지속적으로 성장세를 보이고 있는 HMR 시장에서 더욱 확실하게 자리매김하는 동시에 두 회사의 동반 성장을 도모하고자 뜻을 모았다.

베지스타는 농수산물 전처리 분야 핵심 설비와 기술을 도입하고 유통 및 물류를 위한 콜드체인 프로세스를 보유한 푸드 스타트업으로, 최근 시리즈 A 30억 투자를 유치한 유망 기업이다. 체계적인 시스템과 프로세스를 갖추고 있어 안정적인 물류 공급과 제품 생산이 가능하며, 제품 기획 및 개발 또한 가능하다.

또한 밀키터는 24시간 운영하는 밀키트 무인 판매 전문 프랜차이즈로, 그동안 온라인 중심으로 유통되던 밀키트 제품의 오프라인 유통에 앞장서고 있다. 10여 년간의 프랜차이즈 운영 노하우를 바탕으로 빠르게 오프라인 매장을 확장하는 중이다.

베지스타 관계자는 이번 전략적 제휴에 대해 “베지스타의 안정적인 생산과 공급을 바탕으로 밀키터 가맹점이 더욱 빠르게 증가할 것”이라며 “앞으로 두 회사가 상생하며 성장하는 모범적인 제휴가 될 것으로 전망한다”고 전했다.

