“주식 대표 유튜브 채널로 가는 여정은 계속 된다!” 주식 공부 플랫폼 ‘인생떡상’, 실버버튼 공개

- 유튜브 채널 ‘인생떡상’, 구독자 수 10만명 돌파 기념 실버버튼 언박싱

- 실버버튼 언박싱 및 변원규 전문가와 함께한 그간의 촬영 비화 공개

- 초보 주식 투자자들의 니즈 적극 반영 및 투공by이상스쿨 강의 맛볼 수 있어 인기

주식 대표 유튜브 채널로 손꼽히는 ‘인생떡상 투자공부’가 구독자 수 10만 명 돌파를 기념해 실버버튼 언박싱 영상을 공개한다. 실버버튼은 유튜브가 구독자 수 10만명을 보유한 채널에게 제공하는 기념증서로, 채널 ‘인생떡상’은 이달 초 해당 수치를 초과하며 실버버튼을 수여 받았다.

15일 공개되는 언박싱 영상에서는 인생떡상 대표 전문가 변원규 강사가 출연해 구독자 수 10만명을 돌파한 소회를 밝힐 예정이다. 또한, 그간 변원규 강사와 함께한 팀원들과 제작PD들의 비밀스러운 인터뷰를 통해 ‘강사 변원규의 실체’를 다룬다고 알려져 웃음을 유발한다.

유튜브 채널 ‘인생떡상 투자공부’는 초보 주식 투자자들의 니즈를 적극 반영, 쉽고 재밌는 설명과 다채로운 콘텐츠로 인기를 끌고 있다. 또한, 투공by이상스쿨에서 현재 강의를 맡고 있는 변원규 강사, 이지은 강사 등이 출연하여 투공by이상스쿨의 체계적인 커리큘럼을 미리 경험해 볼 수 있다는 장점도 있다.

‘주린이 유치원’은 투공by이상스쿨 왕초보 강의를 맡고 있는 이지은 강사가 출연, 주식에 관한 가장 기본적인 내용부터 단타로 수익을 낼 수 있는 실전 팁까지 주식 초보의 눈높이에 맞춰 설명한다. ‘띠동갑 내기 주식 과외하기’는 변원규 강사의 설명으로 거래 시 종목 선정이나 주식 차트를 보는 법 등 매수, 매도에 관한 해답를 제공하여 시즌2 또한 인기리에 진행 중이다.

이외에도 카카오 액면 분할 등 뜨거운 시장 이슈에 대한 깔끔한 분석이 인상적인 ‘이슈턴트’, 궁금했던 경제 관련 내용을 알기 쉽게 설명해주는 ‘세상의 모든 경제’ 등 기초적인 경제 공부에 도움되는 내용들이 담겨있어 투공by이상스쿨 강의와 함께 병행하면 시너지 효과를 낼 수 있다.

투공by이상스쿨 측은 “이번 실버버튼 수여는 전문적인 주식 및 투자 정보에 관한 초보 주식 투자자들의 니즈를 확인할 수 있었던 계기”라며 “앞으로도 쉽고 재미있게 구독자들에게 다가갈 수 있는 전문화된 콘텐츠 제작에 힘쓸 것”이라고 밝혔다.

한편, 투공by이상스쿨은 국내 주식 투자자들을 위한 품질 높은 강의로 뜨거운 반응을 얻고 있다. 또한 모든 과정을 한번에 들을 수 있는 ‘ALL 프리패스’부터 수강료를 전액 환급 받을 수 있는 ‘0원 환급반’까지 부담 없이 수강 가능한 커리큘럼으로 수강생들의 성공적인 주식 투자를 돕고 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr