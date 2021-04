[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 언론에서 제기된 전효관 문화비서관의 '일감 몰아주기' 의혹과 김우남 한국마사회장의 폭언에 대해 감찰을 지시했다.

강민석 청와대 대변인은 14일 "문 대통령은 언론에서 제기된 전 비서관의 서울시 재직 당시 일감 몰아주기 의혹과 김 회장의 폭언 등에 대해 즉시 감찰을 실시, 사실관계를 철저히 확인하고 신속하고 단호한 조치를 취할 것을 민정수석에게 지시했다"고 밝혔다.

언론에 따르면 전 비서관은 서울시 혁신기획관으로 근무 당시 자신이 창업한 회사에 51억원 규모의 일감을 몰아준 의혹을 받고 있다. 또 더불어민주당 3선 의원 출신인 김 회장은 자신의 측근을 마사회 간부로 채용하려다 이를 만류한 직원에게 욕설을 한 것으로 알려져 논란이 됐다.

