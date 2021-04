민주당 "오세훈, 생명 볼모로 한 방역실험 구상 유보하라"

[아시아경제 박철응 기자] 더불어민주당이 오세훈 서울시장에 대해 "생명을 볼모로 한 방역실험 구상을 유보"하라고 요구했다.

최인호 민주당 수석대변인은 14일 민주당 부산광역시당에서 가진 브리핑에서 "오세훈 시장은 서울시민, 국민의 생명을 볼모로 한 방역실험 구상을 유보하고, 정부 방역당국과 진지하고 성실한 협의를 해야 할 것이다. 책임 있는 자세가 절대적으로 필요한 시기"라고 했다.

한 마디로 위험하다는 것이다. 최 대변인은 "오세훈 시장의 방역대책이 아슬아슬해 보인다. 방역 전문가들은 심각한 상황을 초래할 가능성이 높다고 우려하고 있다. '오세훈식 방역대책'이 코로나 4차 대유행을 불러올지도 모른다는 걱정이 커지고 있는 것"이라고 지적했다.

그는 이어 "코로나 방역만큼은 무한책임의 자세로 임해야 한다. 여야가 따로 없고, 정부와 지자체가 따로 일수는 없다"면서 "지금 서울이, 대한민국이 자가검사키트 효능을 실험할 상황이 아니다. 4차 대유행의 경계선에서 한 치의 틈도 허용해선 안 될 상황"이라고 강조했다.

그러면서 "정확성이 완전하지 않은 자가검사키트를 믿다가는 큰 부작용을 낳을 수 있다는 방역당국의 우려에 귀를 기울여야 한다"고 했다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr