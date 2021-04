백군기 용인시장 "청소년 위해시설 리얼돌 체험관 15일 폐쇄키로"

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기 용인시가 청소년 위해 시설 리얼돌 체험관을 15일까지 폐쇄하기로 전격 결정했다.

용인시는 '청소년 위해 시설 리얼돌 체험관 인허가 취소 요청합니다'라는 시민 청원에 대해 15일까지 사업장을 폐쇄하기로 했다고 14일 밝혔다.

백군기 용인시장은 13일 영상답변을 통해 "청소년 위해시설이 위치한 사업장을 방문해 사업주와 면담을 실시한 결과 사업주는 상황을 엄중하게 파악하고 있었다"며 "상가계약 취소 및 사업장 폐쇄, 물품 및 간판 철거 등을 15일까지 모두 완료하기로 했다"고 전했다.

이번 시민 청원은 지난 10일 시민청원 게시판에 "기흥구청 인근에 개관을 앞둔 리얼돌 체험관 시설에 대한 인허가를 취소해 달라"는 내용의 글이 올라오면서 시작됐다.

이후 나흘 만에 4만 명 이상이 해당 글에 동의하면서 적잖은 파장을 불러왔다.

한편 문제가 된 리얼돌 체험관은 자유업종으로, 지자체의 허가나 영업증이 필요하지 않은 업종이다.

하지만 용인시는 교육환경 보호에 관한 법률을 검토해 이 시설이 학교환경보호구역에서의 금지시설임을 확인했고, 용인교육지원청과 방안을 강구해 지원청에서 경찰에 고발하는 등 조치를 취하기로 결정했다.

아울러 13일 현장을 방문해 사업주를 만나 사업장을 폐쇄하고 상가계약 취소 및 물품과 간판을 철거하기로 했다.

백 시장은 "학생들이 안전하고 쾌적한 환경에서 교육받을 수 있도록 적극 노력하겠다"고 약속했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr