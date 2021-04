상승 모멘텀 충분, 'K-콘텐츠' 관련주 주목해야

▶매일 드려요 '상승 예상 종목' ▶선착순 100명 무료 배포 중 (클릭)

●메타버스 관련주●

최근 메타버스 기술이 주목받고 있다. 인기가수 아이유의 4K XR 쇼케이스와 한화이글스의 메타버스 출정식이 이어지면서 기술에 대한 관심이 커지고 있다. 특히, '이 종목'은 아이유 쇼케이스, SM의 Beyond the live 등 굵직한 행사에 참여했으며, 정교한 그래픽 기술을 통해 향후 엄청난 성장성을 보일 것으로 보인다. 지금 시기를 놓치면 큰 수익을 거두기 힘들므로 꼭 관련 자료를 확인하기 바란다.

▶▶매일 상승각? ▶메타버스 관련주 정보 받기 (클릭)

●웹툰 관련주●

카카오엔터의 북미 최초 웹툰 플랫폼 '타파스미디어' 경영권 인수 추진 소식에 따라 웹툰관련주가 엄청난 상승세를 보이고 있다. 한류 콘텐츠 확산에 따라 웹툰 시장은 올해만 3배 이상 성장할 것으로 전망되는 가운데 '타파스미디어'의 경영권이 카카오엔터에 넘어가게 된다면 관련주들의 주가는 최소 10배 이상 성장할 것이다. 긴 상승이 예상되는 만큼 아래 링크에서 빨리 관련주 정보를 받기 바란다.

▶▶살까 말까 고민 말고 '이 종목' 받아 가세요 (클릭)

관심종목: 엔투텍 엔투텍 227950 | 코스닥 증권정보 현재가 2,855 전일대비 65 등락률 +2.33% 거래량 16,030,116 전일가 2,790 2021.04.14 12:56 장중(20분지연) 관련기사 비트코인보다 더 벌었다! 삼성-현대 대규모 납품 ‘이 기업’!! 딱! 말씀드립니다!美 나스닥 상장 소식!! ‘치료제’ 바이오 대장 株! 주가 올라갑니다글로벌 임상3상!! 이미 유럽에서 판매 중, ‘주가급등’ 자부합니다 close , SK증권 SK증권 001510 | 코스피 증권정보 현재가 1,055 전일대비 25 등락률 +2.43% 거래량 29,192,717 전일가 1,030 2021.04.14 12:56 장중(20분지연) 관련기사 SK증권, 2000억 규모 IBK캐피탈 ESG채권 대표 주관세계적인 기술력으로 점프업, 기대되는 이유"빨리 와서 확인하세요" 좋은 정보 여기 다 있어요 close , 디피씨 디피씨 026890 | 코스피 증권정보 현재가 17,400 전일대비 50 등락률 +0.29% 거래량 8,991,157 전일가 17,350 2021.04.14 12:56 장중(20분지연) 관련기사 세계적인 기술력으로 점프업, 기대되는 이유속! 시원하게 말씀드렸습니다. 삼성-현대가 먼저 찾는 ‘이 기업’!! 글로벌 OTT 최대 수혜! 삼성-현대가 먼저 찾는 ‘이 기업’!! 오늘만 드립니다 close , 신성통상 신성통상 005390 | 코스피 증권정보 현재가 1,855 전일대비 95 등락률 +5.40% 거래량 5,439,785 전일가 1,760 2021.04.14 12:56 장중(20분지연) 관련기사 "오늘만 딱 알려드립니다" 빨리 종목 받아가세요신성통상, 日제품 불매운동(수혜) 테마 상승세에 6.15% ↑[e공시 눈에 띄네]코스피-22일 close , 우리이앤엘 우리이앤엘 153490 | 코스닥 증권정보 현재가 1,795 전일대비 5 등락률 -0.28% 거래량 3,903,344 전일가 1,800 2021.04.14 12:56 장중(20분지연) 관련기사 국내 대기업과 손잡은 ‘바이오’ 新 대장 株! 지금 놓치면 후회합니다“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 신고가! 신고가! 반도체 1위 기업의 이유있는 질주! 자부합니다! close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.