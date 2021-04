LG 퓨리케어 360도 공기청정기 펫 플러스, 라이프앤도그와 이벤트로 나눔 전해

LG전자는 펫 라이프스타일 매거진 ‘라이프앤도그’와 함께 동물권행동 카라의 유기견보호시설에 ‘LG 퓨리케어 360° 공기청정기 펫 플러스’를 기부하는 이벤트를 마련했다고 밝혔다.

LG전자가 ‘라이프앤도그’ 매거진과 함께 하는 ‘LG 퓨리케어 360˚ 공기청정기 펫 플러스’ 기부 이벤트는 4월 13일(화)부터 25일(일)까지 진행한다.

미세먼지와 황사로 사람은 물론 펫의 건강 관리에도 각별한 관심이 필요한 봄을 맞아 기화된 ‘LG 퓨리케어 360° 공기청정기 펫 플러스’ 기부 이벤트에 참여하는 방법은, 배우 김재원과 함께한 ‘라이프앤도그’ 봄 화보를 리그램 또는 캡처해 함께 참여하고 싶은 친구를 태그한 뒤, 필수 해시태그(#동물들에게더깨끗한공기를 #LG퓨리케어360도공기청정기펫플러스 #라이프앤도그 #동물권행동카라)를 기입해 자신의 인스타그램 계정에 업로드하면 된다.

LG전자는 게시글 100건당 ‘LG 퓨리케어 360° 공기청정기 펫 플러스’ 1대씩을 동물권행동 카라의 유기견 보호시설에 기부할 예정이다.

반려인들을 위한 필수가전으로 주목받고 있는 ‘LG 퓨리케어 360° 공기청정기 펫 플러스’는 반려동물 냄새를 줄여주는 ‘초강력 탈취 광촉매 필터’로 탈취 성능을 강화했다. 사용한 필터는 햇빛 또는 형광등에 주기적으로 노출해주면 탈취 성능이 재생된다.

또한 ‘트루 토탈케어 필터시스템’을 적용해 항바이러스·항균 효과는 물론 0.01㎛(마이크로미터, 100만 분의 1미터) 극초미세먼지를 99.999% 제거하고, 생활 냄새 및 5대 유해가스를 제거한다. 서울대학교 보건대학원과 공동으로 시험한 결과 이 필터가 쥐코로나바이러스(murine coronavirus, MuCoV)를 99.9% 제거하는 것으로 나타났다. (*실험에 사용된 쥐코로나바이러스는 최근의 COVID-19(코로나바이러스감염증-19)과는 다른 코로나 바이러스의 일종임)

‘펫 모드’를 작동시키면 반려동물 털날림이 심한 하단 공기를 집중 청정한다. 흡입된 털과 먼지는 교체가 편리한 부착형 극세필터를 통해 쉽게 관리가 가능하다.

LG전자 관계자는 “미세먼지와 황사로 건강 관리에 적신호가 켜진 봄철, 동물들에게 더 나은 세상을 만들어주기 위해 ‘LG 퓨리케어 360° 공기청정기 펫 플러스’를 동물권행동 카라와 연계된 유기견 보호시설에 기부하는 의미있는 이벤트를 마련했다. 많은 참여를 부탁드린다”고 전했다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr