애플, 20일 특별행사 개최… 아이패드 신제품 출시하나?

[아시아경제 구은모 기자] 애플이 이달 특별 이벤트를 열고 아이패드 프로 등 신제품을 공개할 것이라는 전망이 제기됐다.

애플은 오는 20일(현지시간) '스프링 로디드(Spring Loaded)'라는 특별행사를 개최할 계획이라고 13일 밝혔다.

온라인으로 생중계되는 이번 행사에서 신형 아이패드 프로 등 몇몇 신제품이 공개될 전망이다. 미국 경제전문매체 CNBC는 "신형 아이패드 프로에는 최신의 가장 빠른 프로세서가 탑재될 것이며, 미니 LED 기술을 사용해 영화감상과 사진보기 등에서 더 개선된 이미지를 제공할 것"이라고 내다봤다.

‘에어태그(AirTags)’라고 불리는 기기 추적기도 이번 행사에서 공개할 것으로 전망된다. 에어태그는 각종 기기에 붙여두거나 가방 등에 넣어두면 애플의 '나의 소프트웨어 찾기'를 통해 추적할 수 있는 제품인 것으로 보인다. 애플은 해당 장치의 아이폰용 베타 버전을 테스트하고 있는 것으로 전해졌다.

한편 무선이어폰 ‘에어팟’의 신제품 공개 여부는 불투명하다. 애플 전문가로 알려진 궈밍치 TF 인터내셔널증권 연구원은 “신형 에어팟은 오는 3분기까지는 출시되지 않을 것”이라고 전망했다.

