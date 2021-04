원희룡 지사, 日 후쿠시마 오염수 방류 결정 강력 대응 시사

13일 국회 소통관서 후쿠시마 오염수 방류 결정 강력 규탄 기자회견 개최

“이제 행동할 때”… 부산·경남·울산 등 5개 지자체와 대책위 구성해 대응

[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 원희룡 제주특별자치도지사가 13일 일본 정부의 후쿠시마(福島) 원전 오염수 태평양 방류 결정과 관련해 “바다를 공유한 인접국과 국민에 대한 폭거로 엄중히 규탄한다.”며 강력 대응을 시사했다.

원 지사는 이날 오후 2시 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “우리의 긴급하고 정당한 요청에도 불구하고 일본 정부가 일방적 방류를 결정한다면 최후의 수단으로 법적 대응에 들어갈 수밖에 없다.”고 경고했다.

원 지사는 “일본 정부는 자국민뿐만 아니라 한국과 중국 등 인접국들과 해당 국민에게 오염수에 대한 정확한 정보를 공유할 의무를 지니고 있다”며 “오염수 처리방식에 대한 최종결정 또한 인접 국가와 적극적인 협의를 통해 결정했어야 한다.”고 말했다.

이어 “일본 정부는 어떠한 노력도 하지 않은 채 모든 필요절차를 생략하고 방류를 강행하기로 했다. 이제 말할 때가 아니라 행동할 때가 되었다”며 “제주 주재 일본 총영사를 초치(招致)하고, 일본 대사와 면담을 통해 강력한 항의를 전달하겠다.”고 피력했다.

또한 “제주를 비롯한 부산과 경남, 울산, 전남까지 5개 지자체가 오염수 저지 대책위를 구성해 강력하고 효과적인 대응을 시작하겠다”면서 “내일부터 당장 전문가들과 논의해 국제법과 국내법상 대응 방안을 마련하겠다.”고 밝혔다.

원 지사는 “우리 정부도 ‘유감 표명’만 하고 있을 때가 아니”라며 “5인의 유엔 특별보고관들도 지난달 11일 오염수의 태평양 방류 추진은 ‘환경 및 인권에 중대한 위험’이라는 성명을 일본 정부에 전달한 바 있다.”고 설명했다.

아울러 “그린피스 사무총장도 일본의 방류 결정이 유엔 해양법협약을 위반했다고 지적했다.”면서 정부가 할 수 있는 모든 조처를 할 것을 촉구했다.

한편 원 지사는 지난해 10월 20일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “제주 앞바다를 지키는 것은 이 바다로 연결된 모든 나라 국민의 생명과 안전, 생태계를 지키는 것”이라며 일본 정부의 일방적인 오염수 방류 결정을 강력하게 비판하며 관련 정보의 투명한 공개와 공유를 주장한 바 있다.

이와 함께 한일해협 연안 시·도·현 지사회의(부산, 경남, 전남, 제주, 일본 야마구치현, 후쿠오카현, 사가현, 나가사키현 등 8개 도시)와 환태평양평화공원 도시협의체(제주, 미국 샌디에고, 러시아 블라디보스토크, 대만 카오슝, 필리핀 푸에르토 프린세사, 멕시코 더후아나 등 7개 도시)에 공동 대응을 제안한 바도 있다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr