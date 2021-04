충청권 4호 ‘코로나19 생활치료센터’ 대전 LH연구원서 개원

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 충청권 4호 ‘코로나19 생활치료센터’가 대전 유성구 전민동 소재 LH토지주택연구원에서 문을 열었다.

13일 세종시에 따르면 4호 생활치료센터는 이달 14일부터 6월까지 시가 단장을 맡고 환경부, 소방·경찰청 등으로 구성된 정부합동지원반이 참여하는 형태로 운영한다.

운영총괄반(세종시), 의료심리지원반(협력병원), 시설관리부(환경부), 구조구급수송반(소방청), 질서유지반(경찰청) 등 5개반으로 역할을 나눠 센터를 운영하는 방식이다.

입소 대상은 대전·세종·충남·충북지역 주민 중 코로나19 확진 판정을 받은 경증·무증상 확진자다.

근무인력은 세종과 대전, 충남, 충북에서 파견하며 의료인력은 의사, 공의, 간호사, 방사선사 등 10명이 투입된다.

시설은 환자용 84실과 운영용 48실 등 132실 규모며 168명의 확진자가 생활할 수 있다.

이준우 시 재난관리과장은 “충청권 제4호 생활치료센터에서 지역 확진자가 코로나19 완치 판정을 받을 수 있도록 의료지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.

