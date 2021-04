현명하게 창업 시작하려면 ‘브랜드 선택’ 중요

코로나19의 여파가 멈출 기세가 없다. 이에 국내 창업시장은 취급하는 분야에 따라 웃고, 우는 형국이다. 폐업 점포가 늘어나면서 또 다른 점포가 개업하고, 업종을 바꾸는 가게들이 늘어나는 현 상황에서 코로나 시대는 자영업 구조조정의 시대라 할 수 있다.

높은 취업난 속에서 창업이 주목 받는 가운데, 창업 준비 단계에서 실패하지 않으려면 브랜드의 선택이 가장 중요하다. 건강하게 창업을 성공하려면 코로나19라는 외부적 악재가 다가온 현재 상황에서도 흔들리지 않는 분야를 선택해야 한다. 이에 국내 인기 홍삼 브랜드 초월홍삼은 “홍삼은 코로나19 여파에도 흔들림 없는 매출액을 유지 중”라며, “사람들이 오히려 건강에 관심이 높아져 매년 성장 중인 매출에 탄력이 붙은 상황”이라고 조언했다.

컴파운드케이 발효홍삼으로 한국 소비자 감동지수 홍삼 부문 2년 연속 1위를 수상한 초월홍삼은 현재 규모 확장을 위해 대리점 모집에 집중하고 있다고 밝힌 바 있다. 이에 초월홍삼 홈페이지 내 제공되는 정보에 따르면 신규 대리점 점주들의 안정적인 출발을 위해 2,500만 원 상당의 혜택을 무상 지원한다고 명시되어 있으며, 상담부터 분석, 교육까지 창업 전문가들이 함께한다는 정보를 함께 확인할 수 있다.

홍삼 창업에 관한 자세한 사항은 초월홍삼 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 전문 어드바이저의 창업 상담 또한 받을 수 있다.

