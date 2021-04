한국경영기술지도사회, 국제공인경영컨설턴트(CMC) 양성과정 시행

중소기업·소상공인의 국제 경쟁력을 이끄는 글로벌 컨설턴트 양성

한국경영기술지도사회(이하 ‘지도사회’)는 국제경영컨설팅협의회(ICMCI, 53개국가)의 한국 대표기관으로서 국제경영컨설턴트(CMC : Certified Management Consultant) 양성과정을 운영하고 있으며, 국내 최대의 글로벌전문가 530명의 CMC를 보유하고 있다.

지도사회의 CMC 양성과정은 글로벌 컨설팅 방법론, 글로벌시장 진출전략, 수출바우처사업 등 총 60시간의 교육과정으로 구성되며, 양성 과정을 수료 후 CMC 자격증을 받게 되면, 53개 회원국의 컨설턴트와의 컨설팅 정보교류, 사업정보 공유 등 글로벌 컨설팅 전문가로서 활동하게 된다.

특히, 지도사회는 글로벌시장에서 CMC의 활발한 활동으로 2018년 정부지원 수출바우처사업의 파워수행기관으로 지정되는 사업성과를 달성하였으며, 해외진출하는 국내 기업들에게 해외시장조사, 진출전략 및 사업기획, 해외 바이어 및 네트워크 연계, 글로벌 경영체계에 이르기까지 우리 기업의 해외진출과 사업성공을 이끄는 선도적인 역할을 수행하고 있다.

이번 CMC 양성과정은 4월 21일(수)까지 신청 가능하며, 교육일정은 4월 24일부터 5월 22일까지 주말(토, 일) 동안에 지도사회의 교육장에서 진행된다. 자세한 사항은 지도사회의 홈페이지를 참고하면 된다.

지도사회의 글로벌비즈팀 정승용 팀장은 “지도사회는 4월 8일 경영지도사 및 기술지도사에 관한 법률의 시행에 따라 법정단체로 새롭게 출발한다”고 하며, “글로벌 전문가를 지원하는 교육 신청자에게 더 많은 혜택을 부여하기 위해 교육 수강료를 30∼50% 특별 할인하는 행사를 진행하고 있다”고 한다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr