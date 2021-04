김한종 전남도의장, 전남소방본부 장흥 신청사 개청 ‘축하’

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 김한종 전남도의회 의장은 12일 전남 소방본부 개청식에 참석해 직원들을 격려하고 축하했다.

전남도의회에 따르면 전남 소방본부 신청사는 옛 장흥교도소 용지에 본부동 4층, 소방서동 2층, 전체면적 5000㎡ 규모로 건립했다. 사업비는 총 168억여 원으로 지난 2019년 1월 공사를 시작해 2년의 사업 기간을 거쳐 지난해 12월 준공했다.

이번 개청으로 소방본부를 중심으로 소방학교와 특수구조대, 도의용소방대연합회 등 재난 대응 기관을 한 곳으로 집중시켰다. 또 소방 자원 통합관리가 가능한 소방 안전 클러스터를 구축해 더욱 강화된 재난 지휘소 역할을 할 수 있게 조치했다.

김한종 의장은 “전남 소방본부 개청으로 도내 모든 재난에 1시간 이내 대응이 가능해졌다”며 “소방본부가 하루빨리 자리를 잡아 더 나은 소방 서비스를 제공하고 지역주민의 생명과 재산을 보호하는 신뢰받는 소방본부가 되길 기대한다”고 밝혔다.

이어 “소방공무원은 화재와 구조 활동뿐만 아니라 코로나와 같은 대형 재난에도 365일 도민의 곁을 지켰다”며 “이들이 사명감과 자부심을 느끼고 근무할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

