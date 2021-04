전남도교육청, 미래형 SW교실 40교 추가 구축

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 창의적인 협력학습이 가능한 미래형 SW교실을 40교에 추가 구축기로 했다.

12일 전남도교육청에 따르면 여수진남초에서 동부권 20교를 대상으로 미래형 SW교실 구축 설명회를 개최했다. 또 13일은 목포연동초등학교에서 서부권 학교들을 대상으로 설명회를 진행할 예정이다.

전남 미래형 SW교실은 30년 가까이 된 노후화된 컴퓨터실을 다양한 교과와 교육활동이 소프트웨어로 연결되는 미래형 학습 공간으로 조성하는 사업으로 지난 2019년부터 역점을 두어 추진하고 있다.

지난 2019년에 7교를 시작으로 지난해 80교를 구축한 데 이어 올해 40교를 추가로 구축해 4차 산업혁명 인공지능 시대에 대비할 방침이다.

도교육청은 미래형 SW교실을 최대한 창의적이면서도 유연성 있는 수업을 할 수 있는 공간으로 만들 계획이다. 또 모둠별로 협력 수업이 가능한 책상 배치와 학생들 간 자유로운 토론과 의견을 나눌 수 있는 공간 등 학교별 특성을 살린 다양한 형태로 조성할 방침이다.

설명회에 참석한 한 교사는 “공간을 어떻게 구축할지 막막했는데, 구축이 완료된 학교 사례와 공간구축 사례집을 보고 자신감이 생겼다”고 말했다.

고광진 미래인재과장은 “학교 구성원들이 함께 고민해 상상력을 현실로 만들 수 있는 인공지능 교육을 위한 미래형 SW교실을 특색있게 구축하면 좋겠다”며 “중장기적 계획을 세워 더 많은 학교를 지원하겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr