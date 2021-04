인공지능 홈트레이닝 앱 '라이크핏', 맞춤운동과 쇼핑몰 신규 공개

인공지능 홈트레이닝 앱 '라이크핏'이 대대적인 개편을 통해 맞춤 운동 서비스인 '루틴'과 '라이크픽' 쇼핑몰을 공개했다.

루틴은 사용자의 특성에 맞게 운동 난이도, 시간, 운동하고 싶은 부위를 선택하면 그에 맞는 여러 운동 동작을 구성하여 제공한다. 기존 사용자의 특성과 상관없이 운동을 선택해서 하던 방식에 비해 다양하고 체계적으로 운동할 수 있다.

운동을 하다보면 꾸준하기가 가장 어렵다. 라이크핏은 사용자가 꾸준히 운동할 수 있도록 미션 기능을 제공한다. 매일 한 번이라도 운동하면 자동으로 미션에 참여되어 포인트가 쌓이고, '포인트 받기' 버튼을 눌러 적립하는 방식이다.

라이크핏에서 운영 중인 실시간 라이브 강의에도 미션 기능이 도입되어 출석을 하거나 강사와의 채팅에 참여하면 포인트를 추가로 모을 수 있다. 사용자는 포인트가 모이는 것을 보며 매일 운동하는 동기를 부여 받는다.

사용자가 적립한 포인트는 쿠폰으로 교환하여 라이크픽 쇼핑몰에서 결제 시 사용할 수 있다. 신규 오픈한 라이크픽 쇼핑몰은 다양한 식품과 간식, 운동 용품을 판매한다. 소위 '운동하는 사람'이라면 한번쯤 들어봤을 '미주라', '플라하반', '아임닭' 등 유명한 브랜드의 제품이 입점해 있다. 운동을 하면 내가 원하는 제품을 저렴하게 구매할 수 있는 1석 2조 서비스다.

한편 라이크핏은 서비스 개편 기념 이벤트를 진행한다. 라이크핏과 라이크픽을 이용하고 SNS에 후기를 업로드하면 추첨을 통해 다이슨 에어랩 볼륨 앤 쉐이프, 인바디 다이얼, 신세계 상품권 등 푸짐한 상품을 제공한다.

자세한 이벤트 내용은 라이크핏 공지사항에서 확인할 수 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr