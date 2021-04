봄이 보내는 신호 춘곤증, 우유로 이겨내야

따뜻한 봄이 되면 예쁜 꽃들이 피어나는 반면, 우리 몸은 식욕이 감퇴되며 무기력해질 뿐만 아니라 졸음이 쏟아진다. 이러한 현상을 전문가들은 춘곤증이라고 말하며, 겨울에서 봄이 되는 계절의 변화로 몸이 적응해가는 중에 발생하는 일시적인 증상을 일컫는 말이다. 이는 자연스러운 생리현상으로 인체의 신진대사 기능들이 봄을 맞아 활발해지면서 발생하는 피로증세이다.

신진대사가 활발해지는 봄에 우리 몸은 더 많은 영양소를 필요로 한다. 우리 몸에 필요한 영양소가 섭취되지 않으면 춘곤증 증세는 더욱 심해질 수 있어 주의해야 한다. 이때 면역력 증진과 피로회복에 좋은 음식을 섭취하는 것이 도움이 되며, 균형 잡힌 식단으로 적정량의 식사를 하는 것이 중요하다.

국내 전문가들은 단백질이 풍부한 우유 및 유제품을 추천하며 심신 안정에 도움을 주는 트립토판, 칼슘 성분이 들어간 우유는 몸의 긴장을 완화시키고 편안함을 유도한다고 설명했다. 또한 우유 속 풍부하게 함유돼 있는 아미노산은 면역 체계를 한층 강화하는데 효과적이므로 꾸준한 섭취가 필요하다고 말하였다.

한편 우유자조금관리위원회(위원장 이승호)는 춘곤증 극복에 좋은 우유 레시피 2선을 공개해 누리꾼의 이목을 집중시켰다.

■ 냉이 크림파스타

<재료>

우유 200ml, 스파게티면 50g, 마늘 20g, 새송이 버섯 50g, 냉이 잎 30g, 소금·후추가루·파슬리가루 약간씩

<만드는 방법>

1. 마늘과 새송이버섯을 적당한 두께로 썰고, 냉이 잎도 먹기 좋게 잘라준다.

2. 기름을 두른 팬에 마늘을 넣어 볶다가 새송이버섯, 냉이를 넣고 함께 볶아준다.

3. 끓는 물에 스파게티 면과 소금을 넣고 7분간 삶은 다음, ②에 면을 넣고 함께 볶다가 소금과 후추로 간을 한다.

4. ③에 우유를 넣고 파슬리를 뿌려 마무리한다.

■ abc밀크

<재료>

우유 400ml, 비트 50g, 당근 50g, 사과 30g

<만드는 방법>

1. 비트, 당근은 작게 잘라 전자레인지에서 1분 정도 익힌 후, 식혀준다.

2. 믹서에 우유와 식힌 비트, 당근 그리고 사과를 넣어 갈아주면 완성이다.

Tip. 기호에 맞게 연유나 시럽을 넣는다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr