신기술의 연이은 등장, 이런 종목들이 뜬다

▶▶매일 상승 종목 무료로 드립니다 ▶종목 받아보기 (클릭)

최근 엄청난 수익률을 보이고 있는 데이드투자그룹에서 꼭 사야 할 종목들을 '독점'으로 포착하였다. 종목 선정에 고민이 큰 개인투자자들을 위해 이를 무료로 공유하기로 하였다.

●시스템 반도체 관련주●

시스템 반도체 관련주들의 상승랠리가 이어질 전망이다. 최근 품귀현상에 허덕이고 있는 가운데 특히 '이 종목'을 주목해야 한다. 시스템 반도체 첨단 공정 서비스가 주력인 업체로 향후 현 상황이 지속될 경우 3개월 내 수익률은 120% 정도로 예측된다. 하루하루가 저점이기 때문에 빠른 매수를 하는 것이 좋다.

▶▶'신기술 특허' 이 종목 특급 정보 확인 ▶관련 정보 받아보기 (클릭)

●메타버스 관련주●

최근 메타버스 기술이 주목받고 있다. 인기가수 아이유의 4K XR 쇼케이스와 한화이글스의 메타버스 출정식이 이어지면서 기술에 대한 관심이 커지고 있다. 특히, '이 종목'은 아이유 쇼케이스, SM의 Beyond the live 등 굵직한 행사에 참여했으며, 정교한 그래픽 기술을 통해 향후 엄청난 성장성을 보일 것으로 보인다. 지금 시기를 놓치면 큰 수익을 거두기 힘들므로 꼭 관련 자료를 확인하기 바란다.

▶▶오늘이 바로 저점이다 ▶메타버스 관련주 정보 받기 (클릭)

관심종목: 에넥스 에넥스 011090 | 코스피 증권정보 현재가 2,415 전일대비 60 등락률 -2.42% 거래량 2,306,156 전일가 2,475 2021.04.12 13:13 장중(20분지연) 관련기사 美 바이든 대규모 투자!! 최대 수혜 받을 ‘이 종목’! 오늘만 드립니다[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일에넥스, 310억원 규모 유형자산 양도 결정 close , 아주IB투자 아주IB투자 027360 | 코스닥 증권정보 현재가 8,490 전일대비 120 등락률 +1.43% 거래량 7,764,479 전일가 8,370 2021.04.12 13:13 장중(20분지연) 관련기사 나스닥 상장 붐타고 상승 문턱 맞이한 '이 종목' ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제글로벌 제약사와 공동 개발!! 국내 대규모 위탁 생산 대장株!! close , 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 3,275 전일대비 65 등락률 +2.02% 거래량 6,002,820 전일가 3,210 2021.04.12 13:14 장중(20분지연) 관련기사 온 국민을 놀라킨 기술로 세계시장 노크, '이 종목' 뜨는 이유한화자산운용의 인재 유출 우려최저보증이율 금리 리스크 커졌다…생보 '빅3' 200조 돌파(종합) close , 웅진씽크빅 웅진씽크빅 095720 | 코스피 증권정보 현재가 4,535 전일대비 155 등락률 -3.30% 거래량 3,330,260 전일가 4,690 2021.04.12 13:14 장중(20분지연) 관련기사 온 국민을 놀라킨 기술로 세계시장 노크, '이 종목' 뜨는 이유“좋은 정보 찾고 계시죠?” 여기 다 모았네하루하루가 ‘신고점’? 이 종목들 주목하라 close , 이씨에스 이씨에스 067010 | 코스닥 증권정보 현재가 8,020 전일대비 20 등락률 +0.25% 거래량 1,037,209 전일가 8,000 2021.04.12 13:13 장중(20분지연) 관련기사 온 국민을 놀라킨 기술로 세계시장 노크, '이 종목' 뜨는 이유美 바이든 직수혜!! 글로벌 1위 기업 관련주 지금 저점 매수하세요!!글로벌 대규모 공급! ‘주가 상승’ 바이오 대장株!! 오늘만 드립니다 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.