경남도 ‘산업·경제 동향’ 창간 … 경제 진단·산업별 정보 제공

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경상남도 경제진흥원은 경제의 정확한 진단과 주요 산업별 정보 제공으로 지역 경제에 도움을 주고자 '경남 산업·경제 동향' 책자를 발간했다고 9일 밝혔다.

경남 산업·경제 동향은 이번 창간호를 시작으로 매월 발간돼 도내 중소·중견기업의 경영 활동에 도움을 줄 예정이다.

책자에는 경남 산업·경제 이슈, 대내외 경제 동향, 외환시장·원자재가격 동향·전망, 주력산업(조선·자동차·일반기계·금속가공) 동향 등이다.

국내외 경제 관련 전문데이터를 분석해 지역기업, 유관기관에 필요한 최신 산업·경제에 대한 최적화된 정보를 제공한다.

강성윤 원장은 “경남 주력산업의 부진과 지난해 발생한 코로나19로 경남 경제가 어려운 시기를 겪고 있지만, 올해를 기점으로 회복세를 보여 도내기업의 활약이 기대된다”며 “경남 산업·경제 동향이 도내 기업들의 경영활동에 많은 도움이 될 수 있기를 희망한다”고 말했다.

한편 지난해 7월 출범한 경남 경제진흥원은 500억 원 규모의 사업을 진행하는 등 민생경제 통합지원기반 역할을 하고 있다.

