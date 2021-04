[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남 창녕군청 공무원들이 5인 이상 사적 모임을 금지한 방역 수칙을 위반한 채 가요주점을 방문한 것으로 드러났다.

창녕군청 공무원 4명과 민간인 1명은 지난달 23일 식당에서 저녁 식사를 한 후 가요주점을 방문했다.

이 광경을 목격한 군민이 민원을 제기하면서 창녕군은 사실 확인에 나섰다.

창녕군은 이들이 코로나19 방역 수칙을 위반한 것을 확인하고 9일 사과문을 발표했다.

군은 공무원들이 사회적 거리두기 행정명령 위반, 품위 유지 의무를 위반했다고 판단했다.

군은 사건에 연루된 공무원들을 직위해제하고 징계하기로 했다.

한정우 창녕군수는 “엄중한 시기에 모범을 보여야 할 공무원들이 군민에게 실망을 안겨드려 매우 유감스럽게 생각한다”며 “이런 일이 재발하지 않도록 하겠다”고 사과했다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr