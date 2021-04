이준석 "與, 왜곡된 '남녀 갈라치기' 중단 안하면 20대 남성 표 갈 일 없다"

[아시아경제 강주희 기자] 이준석 전 국민의힘 최고위원은 4·7 재·보궐선거에서 더불어민주당이 20·30대 남성 절대다수로부터 외면당한 것에 대해 "왜곡된 남녀 갈라치기 중단하지 않으면 민주당에 20대 남성표가 갈 일은 없다"고 지적했다.

이 전 최고위원은 9일 페이스북에 올린 글에서 "민주당이 2030대 남성의 표 결집력을 과소평가하고 여성주의 운동에만 올인했으니 이런 결과가 나온 것"이라며 이같이 밝혔다.

이 전 최고위원은 "유시민 씨 같은 분은 남성이 축구 보고, 롤(리그오브레전드) 하느라 여성보다 공부를 안 하니 여성보다 불리하다는 어처구니없는 소리나 해댔다"며 "또 그렇게 하다가 정작 박원순 시장 성 추문 앞에 서서는 페미니스트들이 만족하지 못할 만한 이야기를 하고, 피해 호소인 이야기를 하니까 페미니스트 표도 달아났다"고 분석했다.

이어 "그러니 20대 여성층에서 군소후보에게 15%를 뺏긴 것"이라며 "성평등이라고 이름 붙인 왜곡된 남녀 갈라치기 중단하지 않으면 민주당에 20대 남성 표가 갈 일은 없다. 10만원 줘도 안 되고, 지하철 요금 40% 할인해줘도 안 되고, 데이터 5기가 줘도 안 된다"고 지적했다.

앞서 지상파 방송 3사 출구조사 결과에 따르면, 이번 선거에서 20대 남성의 72.5%가 오세훈 국민의힘 서울시장 당선자를 지지한 것으로 나타났다. 박영선 민주당 후보를 지지한 20대 남성은 22.2%에 불과했다. 30대 남성 역시 63.8%가 오 당선자를 지지했으며, 박 후보를 지지한 비중은 32.6%에 그쳤다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr