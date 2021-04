◇ 서기관 전보 ▲ 대변인실 석경주 ▲ 운영지원과 최지훈 ▲ 법제정책국 법령정비과 손문수 ▲ 법제정책국 법령정비과 장지혜 ▲ 행정법제국 권민정 ▲ 경제법제국 고주석 ▲ 사회문화법제국 한아란 ▲ 법령해석국 경제법령해석1과 안정임 ▲ 법제정책국 법제관실 김민정

