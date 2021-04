경찰, 성남 금토지구 투기 의혹 강제수사…LH 본사 등 압수수색(종합)

[아시아경제 황윤주 기자] 한국토지주택공사(LH) 직원들의 땅 투기 사태로 촉발된 부동산 비리 의혹을 수사 중인 경찰이 9일 성남 금토지구 일대에 제기된 투기 의혹과 관련 LH 본사와 경기지역본부 등에 대한 압수수색을 실시했다.

경기남부경찰청 부동산 투기사범 특별수사대는 이날 오전 10시께부터 10시간여 동안 LH 경기지역본부와 진주 LH 본사, 국토교통부, LH 성남판교사업본부, 해당 직원 자택 등 5곳에 수사관 24명을 보내 압수수색을 했다.

경찰은 압수수색에서 LH 현직 직원 A씨의 투기 혐의와 관련한 컴퓨터 저장장치 및 전자문서들을 확보한 것으로 전해졌다.

A씨는 성남 금토지구 일대와 관련한 개발사업 정보를 이용해 해당 부지 내 토지를 사들인 것으로 알려졌다.

금토지구에는 2015년부터 착수된 판교 제2테크노벨리 사업과 2018년부터 이어진 금토공공주택지구 등 LH와 관련한 여러 개발 계획이 진행 중이다.

LH 전·현직 직원들에 대한 투기 의혹 이후 3기 신도시 외 토지에서 이뤄지는 투기 행위에 대해서도 첩보 수집을 강화한 경찰은 A씨의 토지 매입과 관련한 첩보를 입수해 내사를 벌이던 중 최근 수사로 전환하고 이날 강제수사에 나섰다.

경찰은 압수한 자료를 분석하는 대로 A씨를 불러 조사할 방침이다. 불법 사항이 확인면 A씨의 신병 처리와 함께 사들인 토지에 대한 환수 절차를 진행할 예정이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr