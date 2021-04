오월단체 “5·18 폄훼 강의 교수 퇴출하라” 규탄 성명

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 오월단체가 최근 한 대학에서 5·18민주화운동의 폄훼·왜곡 강의로 인한 논란이 일자 역사왜곡 재발 방지 방안을 촉구했다.

오월 3단체(5·18민주유공자유족회, 민주화운동부상자회, 구속부상자회)와 5·18기념재단은 9일 성명서를 내고 “박훈탁 위덕대학교 교수가 대학 강단에서 5·18민주화운동의 진실을 왜곡하고 역사를 모독했다”고 밝혔다.

단체는 “박 교수는 5·18민주화운동을 북한군이 저지른 범죄이자 시민 폭동이라고 주장하고 전두환·지만원의 무죄를 주장했다”며 “학생들에게 5·18왜곡처벌법이 학문의 자유와 표현의 자유를 침해하는지 중간고사 과제물로 내겠다고 한다”고 말했다.

이어 “이는 학문이라는 이름으로 가해지는 폭력이다”면서 “박 교수의 강의는 학문의 자유와 표현의 자유를 넘어 5·18민주화운동의 진실과 역사를 왜곡하고 폄훼하는 행위다”고 주장했다.

그러면서 “위덕대학교 법인은 박훈탁 교수를 즉시 퇴출하고 이번 사태에 대한 공식 사과와 재발 방지 방안을 제시해야 한다”고 요구했다.

