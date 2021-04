에듀윌 한국사, 52회 한국사능력검정시험(한능검) 가답안 공개

에듀윌 한국사가 제52회 한국사능력검정시험 시간 종료 직후인 11시 40분에 한능검 심화/기본 가답안을 공개한다.

한국사능력검정시험(한능검)은 매년 40만명 이상이 응시하는 국민 역사 시험이다. 다양한 기관 및 기업의 취업 및 승진은 물론, 대학 입시 등에도 폭넓게 활용되고 있기 때문에 응시자는 꾸준히 증가하고 있다. 점수에 따라 급수가 나눠지는 만큼, 시험 종료 직후 한국사능력검정시험 수험생들에게 가장 필요한 것도 점수 확인이다.

종합교육기업 에듀윌(대표 박명규)은 52회 한국사능력검정시험 종료와 동시에 ‘에듀윌 한국사 생방송’을 통해 빠르게 가답안을 공개할 예정이다. 35회 한능검 시험부터 시작된 에듀윌 한국사 생방송은 총 16회동안 100%의 정확도를 달성하며 한능검 수험생들에게 신뢰를 쌓아왔다. 에듀윌 한국사는 이번 52회 시험에서도 어김없이 정확하고 빠른 가답안 공개를 약속했다.

금일 진행될 에듀윌 한국사 생방송에서는 심화/기본 가답안 공개와 함께 직접 시험에 응시한 에듀윌 한국사능력검정시험 교재 개발진들의 총평 및 해설 시간도 마련된다. 생방송 참여자들에게 실시간으로 해설을 원하는 문제도 접수 받아 친절한 설명을 제공할 예정이다.

한능검 수험생을 위한 에듀윌 한국사 생방송은 유튜브 에듀윌 공식 채널에서 진행된다. 네이버와 유튜브 검색창에 ‘에듀윌 한국사’를 검색하면 한국사능력검정시험 가답안을 확인할 수 있다. 가답안 확인 및 실시간 채팅에 참여하는 수험생들에겐 추첨을 통해 푸짐한 선물도 증정할 예정이다.

한편, 에듀윌은 세 번의 대통령상 수상을 비롯, 정부기관상 13관왕에 빛나는 종합교육기업이다. 한국리서치 공무원 선호도, 인지도 조사 결과 1위에 올랐으며, 한국의 기네스북 KRI 한국기록원에 공인중개사 최다 합격자 배출 기록을 세 번 공식 인증받았다.

