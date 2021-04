송도 아메리칸타운 아이파크 상업시설 분양나서

선임대 후분양으로 공실걱정 제로 단지 내 상가

골프장 등 대형앵커업종 입점…입점 즉시 영업 가능

인천 송도국제도시 아메리칸타운 아이파크 단지 내 상업시설이 분양중이어서 주목을 끌고 있다. 이 상가는 선임대 후분양으로 임차인 모집에 대한 리스크가 적은 상품이다. 또한 아메리칸타운 1차에 이어 2차가 공급을 준비하면서 1, 2차 상가의 인접에 따른 시너지효과로 가치상승을 기대할 수 있다. 준공상가로 즉시 임차인이 입주가 가능하여 바로 영업을 시작할 수 있는다는 장점을 가지고 있다.

단지 내 상가로 안정적인 배후수요를 확보하고 있는 것도 포인트다. 공동주택에 거주하는 830가구와 오피스텔 125실의 배후수요들을 확보하고 있으며, 송도 롯데캐슬 캠퍼스타운, 롯데캐슬을 비롯, 해모로 월드뷰 등 인접 아파트들의 수요가 풍부하다.

100% 임대완료 된 지하 1층에는 대형 실내골프장, 지상 2층에는 스터디카페 및 학원가 등 앵커업종 입점으로 많은 수요층을 흡수할 수 있으며, 임차인을 위한 다양한 프로그램으로 창업자들의 부담을 덜어 주는 임대촉진 프로모션 진행으로 잔여 점포도 빠르게 소진되고 있다.

또한 상업시설은 캠퍼스타운역 역세권 상가, 대로변 상가로 많은 투자자들과 창업자들의 관심과 주목을 받고 있다. 인천지하철 1호선 캠퍼스타운역 앞에 위치하여 연세대학교 국제캠퍼스 등 인근 대학교의 대학생 등 풍부한 유동인구를 자랑한다. 또한, 인천글로벌캠퍼스가 도보권에 자리하고 있다. 인천대학교와 인천카톨릭대학교 송도캠퍼스 수요와 더불어 한국외국어대학교 송도캠퍼스 및 인하대학교 송도캠퍼스 등이 예정되어 있어 수요는 더 늘어날 예정이다.

테크노파크 기술산업단지의 확장 조성사업인 사이언스빌리지 등 오피스텔들과 삼성바이오로직스, 셀트리온 등 기업체들이 주변에 포진하여 있고, 현대 프리미엄아울렛, 트리플 스트리트, 홈플러스, 롯데몰과 신세계복합쇼핑몰 등 예정으로 인천, 서울과 수도권 등에서 많은 고객들 유입이 가능하다.

송도 아메리칸타운 아이파크 상업시설은 인천광역시 연수구 송도동 155(M2-2BL)에 위치해 있으며 지하 1층~지상 2층, 총 113실 규모의 단지 내 상가다. 홍보관은 송도 아메리칸타운 아이파크 상업시설 1층에 위치하고 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr