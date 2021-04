루치펠로, 올리브영 MD’s PICK 수상 제품 포함한 특별 기획 세트 판매

프리미엄 덴탈케어 브랜드 ‘루치펠로’가 4월 올리브영 이달의 브랜드 ‘올영픽’ 선정 기념, 4월 한 달간 올리브영 온라인몰 및 오프라인 매장을 통해 특별 기획 세트를 판매한다고 9일 밝혔다.

이번 행사에는 올리브영 덴탈케어 부문 MD’s PICK 수상 제품인 ‘미스틱포레스트 치약’을 구매할 경우 칫솔을 증정하는 기획세트와 자사몰 재구매율 1위 ‘트로피칼오션 치약’의 1+1 기획세트로 구성돼 있다. 이는 4월30일까지만 한정수량 판매된다.

CJ올리브영의 구강용품 매출은 꾸준히 증가하는 추세이며, 전략적으로 육성할 헬스케어 부문 3대 상품군으로 구강관리용품을 선정한 바 있는 것으로 알려져 있다.

2016년부터 지난해까지 구강용품 매출은 연평균 30% 성장했고, 과거 합리적인 가격대의 칫솔, 치약 중심이었던 구강용품 시장은 1인 가구의 증가와 소비 트렌드 변화에 따라 기능성, 프리미엄 제품이 관심을 받고 있다는 설명이다.

브랜드 관계자는 “마스크 착용 일상화로 구강용품을 찾는 소비자가 늘어나면서 고객 인지도와 매출이 꾸준히 상승하고 있다. 당사 제품에 대해 직접 경험해본 고객들에게 선호도가 높아지고 있는 좋은 신호라고 생각한다”며 “이번 행사를 통해 합리적인 가격으로 직접 경험해 보시길 바란다”고 전했다.

한편 4월 ‘올영픽’ 구강 부문에서는 USA 치실 ‘플랙커스(Plackers)’와 해외직구 대란템 ‘테라브레스(TheraBreath)’ 등의 구강 브랜드도 참여하는 것으로 알려져 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr