아임닭, 2020년 신제품 No.1 '한입가득 스팀 닭가슴살', 신상 2종 출시

닭가슴살 전문 브랜드 아임닭이 인기제품 '한입가득 스팀 닭가슴살(이하 한입스팀 닭가슴살)' 신제품을 출시했다고 9일 밝혔다.

청양고추와 굴소스로 감칠맛을 더해 중화요리의 풍미를 구현한 깐풍기맛, 달큼한 파의 풍미를 느낄 수 있는 파닭맛까지 총 2가지 맛이다. 이번 신제품 출시로 한입스팀 닭가슴살은 총 6종이 되었다.

한입스팀 닭가슴살은 지난해 7월 출시되어 아임닭 신제품 중 인기 1위를 차지한 제품이다. 닭가슴살 프랑크소시지에 이은 아임닭의 대표 인기 상품이 되었다. 이번 신제품은 소비자들의 다양한 입맛을 만족시킬 수 있도록 제품 라인업을 강화하기 위함이다.

한입스팀 닭가슴살은 부드러운 식감과 감칠맛에 집중한 제품이다. 국내산 닭가슴살을 스팀공법으로 제조해 수분 증발은 최소화하며 촉촉한 식감, 풍부한 육즙을 살렸다. 닭가슴살 함량은 약 99%이며, 한 팩당 단백질도 최대 24g에 달해 닭가슴살의 단백질과 영양을 고스란히 담아냈다. 오리지널, 치즈, 카레, 불닭, 파닭, 깐풍기 맛까지 여섯 가지 맛으로 다양하게 즐길 수 있으며, 품질, 합리적인 가격, 한입크기로 절단되어 있어 먹기 간편하다는 특장점도 있다.

그 결과 고객평점 5점 만점에 4.8점(공식 온라인몰 기준)에 달할 정도로 긍정적인 반응을 얻고 있다. 실제로 아임닭의 고객들은 "엄청 부드러워서 먹기 좋다. 닭다리살 같은 식감이다", "네 가지 맛이어서 질리지 않는다. 또 주문할 예정이다", "한입에 먹기 딱 좋은 크기여서 간편하다" 등 긍정적인 후기를 남겼다.

아임닭 한입스팀 닭가슴살을 기획한 박재한PM은 "고객들이 식단에 대한 전문적인 지식이 없어도 닭가슴살을 맛있게 섭취하면서 양질의 단백질과 건강한 식단을 챙길 수 있도록 돕기 위해 개발했다"며 "기존 이번 신제품도 닭가슴살을 맛있는 음식으로서 즐길 수 있도록 하기 위해 노력한 만큼 고객분들에게 큰 만족감을 줄 수 있으리라 기대한다"고 전했다.

아임닭 한입스팀 닭가슴살은 공식 온라인몰에서 구매할 수 있다. 아임닭은 신제품 출시를 기념해 한입가득 스팀 닭가슴살 할인 행사 및 다양한 프로모션을 진행한다. 자세한 내용은 아임닭 공식 온라인몰에서 확인할 수 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr