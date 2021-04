수원 광교에 대형 외국어복합시설이? 코리아헤럴드 주니어어학원 개원 추진해

수원 광교에 이른바 영어유치원과 국제학교 프로그램을 운영하는 대형 외국어 교육시설이 들어설 것으로 알려져 이목이 집중되고 있다.

코리아헤럴드와 헤럴드에듀는 수원 광교 중흥 S클래스 단지 내에 유치.초등 대상 프리미엄 어학원 ‘코리아헤럴드 주니어 어학원’을 개원키로 하고 주민동의절차에 들어갔다. 중흥토건㈜이 2019년 단지 내에 지하 1층, 지상 1, 2층 약 5백평 규모로 설립한 유치원 목적의 시설을 어학원으로 행위변경하기 위해서는 입주민의 과반수 주민동의가 필요하다.

헤럴드에듀 관계자는 “미영권 국제학교 프로그램을 도입해 영어유치부 정구과정 및 초등부 프로그램과 영어도서관, 체험실, 야외공연장 등을 두루 갖춘 대형 외국어 복합시설을 선보이게 될 것”이라고 밝혔다.

교육대상도 만5~7세에 이르는 영유아부터 초등, 중고등 학생과 일반 성인에 이르기까지 광교 지역을 비롯한 수원 지역 주민들이 누구나 찾을 수 있는 열린 공간을 지향한다. 특히 광교 중흥 S클래스 입주민들에게는 단지 내 유치원 시설을 전환하는 것이기 때문에 할인혜택이 주어진다.

코리아헤럴드 주니어어학원은 대규모 시설을 활용하여 4차 산업혁명에 대비해 영어몰입 환경을 통해 체험 기반 STEAM 융합프로그램을 제공한다. 이를 통해 아이들에게 사고력과 문제해결능력을 키우고 어릴 때부터 미영권 원어민들과 재미있게 영어를 공부할 수 있도록 하는데 초점을 맞추고 있다.

2006년 싱가포르 공립학교 입학시험 공식기관으로 해외교육사업을 시작한 코리아헤럴드 어학원은 국내외 유학 준비부터 국제학교 재학생들의 전과목 내신관리 교육도 추진 예정이다. 대부분 서울 강남권에 집중돼 있는 유학 전문프로그램이 광교 지역에 개설되면 경기 남부권 해외유학 준비학생들의 수요를 크게 흡수할 것으로 기대된다.

지난 16년간 서울영어마을 경험을 갖고 있는 헤럴드에듀는 주말의 경우 수원 주민들을 대상으로 원어민 1일 체험수업을 진행할 예정이다.

헤럴드에듀 관계자에 따르면 “헤럴드에듀가 그동안 서울영어마을 등에서 운영해온 주말 스페셜 프로그램은 관악영어마을에서 다소 떨어진 서초, 강남, 송파 등의 학생들이 직접 찾아올 정도로 인기가 매우 높다” 면서 “주말에 학부모님들과 함께 오셔서 학생들이 원어민과 재미있는 체험수업을 하는 동안, 학부모님들은 광교에서 쇼핑과 호수공원 산책 등을 하기에 최적의 조건을 갖추고 있다”고 말했다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr