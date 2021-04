자족형 신도시 ‘포항 이인지구’ 선점효과로 관심 상승

포항 자족형 신도시 ‘이인지구’가 대형 개발호재를 요인으로 부동산 시장에서 주목받고 있다. 이 일대는 부동산 비규제 지역인데다 KTX포항역과 가까운 역세권 개발의 중심 입지로 수요자들의 관심을 모으고 있다.

우선, 포항시 흥해읍 일대에서 약 95만㎡ 규모로 조성되는 도시개발사업지구인 이인지구는 KTX포항역과 맞닿은 입지로 역세권 프리미엄이 예상되고 있다. 펜타시티, KTX신도시지구, 성곡지구, 초곡지구 등 흥해읍 일대에 조성되는 4개의 도시개발지구와 1개의 택지지구 가운데 KTX역사와 가장 가깝다.

특히 포항 내 단일 도시개발사업지구로는 최대 규모인 이인지구의 경우 주거시설을 비롯해 도로, 학교, 공원, 공공청사 등 각종 녹지 및 도시기반시설이 갖춰질 계획으로 주거 여건도 우수할 전망이다.

여기에 환동해 경제벨트, 관광산업 활성화를 위한 동해안 연결계획으로 지난해 말 동해선 포항~삼척 구간 신설 역사가 본격적인 착공에 들어가 교통호재도 예상되고 있다. 강릉·태백권 및 경북권 경제 교류 및 관광수요 분담을 위해 조성되는 동해선의 일부 구간으로 총 13개 역사가 신설된다. 오는 2022년 하반기 순차적으로 완공을 계획하고 있다. 동해선 전 구간이 개통되면 강원도 강릉에서 포항역을 거쳐 부산 부전까지 한번에 이동할 수 있게 된다.

이인지구 옆으로는 환동해 경제벨트의 중심지인 약 148만㎡ 규모의 포항융합기술산업지구 펜타시티 조성이 진행 중으로 ‘한화 포레나 포항’은 직주근접 요건을 갖출 전망이다. 포항의 산업 다각화의 핵심인 펜타시티에는 지난해 말 행정복합타운으로 거듭날 경상북도 동부청사(환동해본부)가 착공에 돌입했고 첨단산업 관련 연구기관이 입주예정이다.

이에 따라 검증된 프리미엄과 지구 개발 완료 전 선점효과에 대한 기대감이 높아지면서 오는 16일 포항 이인지구에서 분양을 앞둔 ‘한화 포레나 포항’으로 수요자들의 관심이 쏠리고 있다. 한화건설이 시공하는 이 단지는 지하 2층~지상 30층, 16개동, 전용면적 59~109㎡ 총 2,192세대 규모로 조성된다.

특히 단지가 위치한 포항 북구는 부동산 비규제 지역으로 각종 규제에서도 비교적 자유롭다. ‘한화 포레나 포항’은 계약 즉시 분양권 전매가 가능하고, 청약자격, 대출제한 등 각종 규제도 상대적으로 자유롭다.

‘한화 포레나 포항’은 학세권 단지로 교육환경이 우수하다. 단지 내에는 어린이집과 유치원이 들어설 예정이며, 단지 인근에는 초등학교(예정), 중학교(예정), 고등학교(예정) 부지가 계획되어 있다. 사업지 남서측에 위치한 포항융합기술산업지구 내에 국제학교도 추진 중에 있다. 학천초와 달전초도 가깝다.

단지 남측으로 생활편의시설이 조성되는 중심상업시설 부지(예정)가 위치해 이용이 편리하다. 롯데백화점, 롯데시네마, 에스포항병원, 경상북도포항의료원 등 접근성도 좋아 다양한 생활 인프라를 누릴 수 있다. 도움산이 단지와 인접해 자연환경이 쾌적하고 영일대 해수욕장, 영일만도 가깝다.

‘한화 포레나 포항’은 단지 내에 3,300평 규모의 초대형 상업시설이 들어설 예정으로 향후 원스톱 생활 인프라를 갖출 예정이다. 대형마트, 프렌차이즈, 학원, 병원 등 대규모 상가가 입점이 가능한 포항 단지내 상가 중 역대급 규모이다.

KTX포항역이 가까운 역세권 단지로 전국 일일 생활권을 누릴 수 있다. 영일만대로와 28번 국도, 7번 국도가 단지와 인접해 시내외 이동이 편리하며 성곡IC를 통한 익산 포항 고속도로 진출입이 용이하다. 또한 단지 인근으로 우현사거리-이인지구간 도로신설공사가 예정돼 시내 이동이 더욱 편리해질 전망이다.

포항에 첫 선을 보이는 ‘포레나’ 브랜드인 만큼 다채로운 커뮤니티 시설이 적용된다. 조망권을 확보한 최상층(29층)에는 스카이라운지, 게스트룸, 옥상정원 등 스카이 커뮤니티가 조성된다. 지하층 공간에는 입주자들의 건강한 취미생활을 위해 다목적 파티룸과 쿠킹랩, 세미나실, 스터디룸, 독서실, 키즈카페, 맘스카페 등이 마련된다. 또 날씨와 관계없이 4계절 운동이 가능한 다목적 실내 체육관과 지역 내 최초인 사우나 시설, 피트니스센터, GX룸, 골프연습장 등이 들어설 예정이다

지상에 차가 없는 공원형 단지로 조성돼 주거 쾌적성까지 확보했다. 조경과 수목으로 어우러진 잔디광장과 다양한 테마로 구성된 특화형 놀이터가 조성된다. 또 단지 안에서 즐기는 가족캠핌장과 반려동물을 위한 펫가든도 마련될 예정이다.

한화 포레나 포항 견본주택은 오는 16일 개관할 예정이며, 방문 예약은 한화 포레나 포항 대표 홈페이지를 통해 접수 가능하다. 코로나19 사회적 거리두기 단계 격상 시 견본주택 운영 방식이 변경될 수 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr