김종인 "윤석열, 한 번 만나보고 대통령감이면 도울 수도"

[아시아경제 김대현 기자] 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장이 윤석열 전 검찰총장을 만나 정치 행보를 도울지 여부를 판단해보겠다고 밝혔다.

8일 채널A '뉴스A'에 출연한 김 전 위원장은 "(윤 전 총장이) 만나자고 하면 만나보려고 한다. 한 번 만나보고 대통령 후보감으로 적절하다 판단되면 그때 가서 도와줄 건지 안 도와줄 건지 판단하겠다"며 이같이 말했다.

그는 현재 윤 전 총장이 가장 유력한 대선주자라는 데 동의하는지 묻는 질문에 "현재 그렇게 된 것 같다"면서 "공정이란 단어 자체가 마치 윤 전 총장의 브랜드처럼 돼 버렸다"고 언급했다. 그러면서 "본인이 자기 주변을 제대로 구성해서 정치를 시작할 수 있는 터전을 마련하는 게 중요하다"며 "개별적으로 입당해선 자기 정치활동 영역확보가 힘들 것"이라고 평가했다.

다만 김 전 위원장은 국민의힘 안에 경쟁력 있는 대선 후보가 보이는지 묻는 질문엔 "경쟁력 있는 후보를 정의 내리기 어렵다. 오세훈 서울시장의 경우도 초기엔 경쟁력이 제일 낮은 것처럼 보였다"며 말을 아꼈다. 또한 국민의당 안철수 대표에 대해선 "최대의 순간이 2011년도 지지도가 40% 가까이 갔을 때"라며 "그 시기를 놓쳐서 새로운 계기가 특별히 마련되지 않는 이상 힘들지 않겠나"라고 분석했다.

김 전 위원장이 직접 대권 도전을 할 가능성이 있다는 정청래 더불어민주당 의원의 주장과 관련해선 "그 사람은 항상 그런 이야기를 한다"며 "나이 80이 넘어 인생을 덤으로 사는 사람이 책임 있는 자리를 추구한다는 것이 상식에 맞지 않기 때문에 그런 얘기에 유념치 않는다"고 했다.

한편 김 전 위원장은 이날 오전 국회에서 기자회견을 열고 비대위원장 사임 의사를 밝혔다. 그는 이 자리에서 "지난 1년간 국민의힘은 근본적 혁신과 변화를 위해 나름대로 노력했지만, 아직 부족한 점투성이"라면서 "이번 재보선 결과를 국민의 승리로 겸허히 받아들이지 않고, 자신들이 승리한 것이라 착각하고 개혁의 고삐를 늦추면 다시 사분오열하고 정권교체와 민생회복을 이룩할 천재일우의 기회는 소멸할 것"이라고 강조했다.

