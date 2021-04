"굶주렸어" 태국 1.8m 거대 왕도마뱀의 편의점 습격…손님들 '경악'

현지언론 "몇 달째 비 내리지 않아…먹이 구하러 민가 찾은 것"

[아시아경제 김봉주 기자] 거대 왕도마뱀 한 마리가 편의점을 습격해 손님들이 혼비백산하는 대소동이 벌어졌다.

7일 태국 매체 '타이랏'은 태국 나꼰빠톰 지역 편의점에 왕도마뱀 한 마리가 들이닥쳤다고 보도했다.

이 왕도마뱀은 1.8m 길이로 거대했다. 왕도마뱀이 편의점에 나타나자 놀란 손님들은 공황에 빠져 줄행랑을 쳤다.

직원, 손님 할 것 없이 모두 도마뱀을 피해 카운터 뒤로 몸을 숨겼다.

도마뱀은 유유히 가게 안을 돌아다녔다.

목격자가 촬영한 현장 영상을 보면, 냉장고 문을 열려다 실패한 도마뱀은 바로 옆 진열대로 기어올랐다. 진열된 물건이 우르르 쏟아지기도 했다.

손님들은 진열대를 휩쓰는 도마뱀을 보며 비명을 질렀다.

영상을 촬영한 한 손님은 "편의점에 들어갔다가 거대 왕도마뱀을 봤다"면서 "음료수를 사려고 했는데 도마뱀이 냉장고 바로 앞에 있어 그러지 못했다. 왕도마뱀은 매우 위험한 동물"이라고 말했다.

그는 "왕도마뱀이 흥분 상태일 때는 더더욱 가까이 가면 안 된다. 나 또한 저만치 뒤로 물러서서 현장을 촬영했다"라고 전했다.

현지언론은 몇 달째 비가 내리지 않고 가뭄이 심해진 날씨 때문에 먹이를 찾기 힘들어진 왕도마뱀이 먹이를 구하기 위해 민가를 찾은 것으로 추측했다.

하지만 굶주린 왕도마뱀은 아무런 소득 없이 쫓겨나고 말았다.

신고를 받고 현장에 출동한 구조대는 왕도마뱀을 편의점 밖으로 끌어낸 뒤 수풀로 유인해 내쫓았다.

이날 아무도 다치지 않았고, 도마뱀은 어떤 음식도 먹지 않았다고 목격자들은 전했다.

세계에서 가장 큰 도마뱀 중 하나인 물왕도마뱀은 최대 길이 3m, 무게 45kg에 달하며, 주로 강기슭이나 늪, 평지에 살면서 작은 포유류나 물고기 등을 잡아먹는다.

이들은 일반적으로 인간을 피하지만, 위협을 받으면 상대를 독과 박테리아가 가득한 이빨로 물어버리는 것으로 전해졌다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr