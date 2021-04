신기술 상용화에 '이 종목' 움직이기 시작했다

▶▶매일 상승 종목 무료로 드립니다 ▶종목 받아보기 (클릭)

최근 엄청난 수익률을 보이고 있는 데이드투자그룹에서 꼭 사야 할 종목들을 '독점'으로 포착하였다. 종목 선정에 고민이 큰 개인투자자들을 위해 이를 무료로 공유하기로 하였다.

●블록체인 관련주●

블록체인 관련주가 뜨겁다. 백신여권 등 블록체인 기술을 활용한 서비스들이 속속 등장하면서 몸값을 높이고 있다. 특히, '이 종목'이 가장 눈에 띄는데, 1/4분기 기준 당기순이익이 지난해 동기 대비 244% 성장했으며, 동종업 대비 성장 속도도 빠르다. 지금 잡지 못한다면 땅을 치고 후회할 것이 분명하다. 자세한 정보는 아래 링크를 통해 확인할 수 있다.

▶▶계속 쭉 오릅니다 '블록체인 관련주' ▶정보 받아보기 (클릭)

●메타버스 관련주●

최근 메타버스 기술이 주목받고 있다. 인기가수 아이유의 4K XR 쇼케이스와 한화이글스의 메타버스 출정식이 이어지면서 기술에 대한 관심이 커지고 있다. 특히, '이 종목'은 아이유 쇼케이스, SM의 Beyond the live 등 굵직한 행사에 참여했으며, 정교한 그래픽 기술을 통해 향후 엄청난 성장성을 보일 것으로 보인다. 지금 시기를 놓치면 큰 수익을 거두기 힘들므로 꼭 관련 자료를 확인하기 바란다.

▶▶오늘이 바로 저점이다 ▶메타버스 관련주 정보 받기 (클릭)

관심종목: 대성파인텍 대성파인텍 104040 | 코스닥 증권정보 현재가 2,865 전일대비 50 등락률 -1.72% 거래량 2,948,370 전일가 2,915 2021.04.08 12:21 장중(20분지연) 관련기사 “빨리 와서 받아가세요” 좋은 정보 금방 사라집니다정부 적극 추진한다!! 바이오株 급등테마 ‘이 백신’ 하나로 끝납니다대성파인텍, 외국인 18만 3900주 순매도… 주가 -5.02% close , 문배철강 문배철강 008420 | 코스피 증권정보 현재가 4,740 전일대비 75 등락률 +1.61% 거래량 2,086,343 전일가 4,665 2021.04.08 12:21 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]중소형 철강株, 한국산 철강의 대미 수출길 재개 기대 강세문배철강, 커뮤니티 활발... 주가 -2.72%.문배철강, 커뮤니티 활발... 주가 4.71%. close , 동국알앤에스 동국알앤에스 075970 | 코스닥 증권정보 현재가 6,620 전일대비 270 등락률 -3.92% 거래량 2,581,013 전일가 6,890 2021.04.08 12:21 장중(20분지연) 관련기사 동국알앤에스, 주가 6110원 (0.99%)… 게시판 '북적'동국알앤에스, 커뮤니티 활발... 주가 -0.16%.【화제의테마】 '급상승 株' 매일 선착순으로 드립니다 close , 우리기술투자 우리기술투자 041190 | 코스닥 증권정보 현재가 11,750 전일대비 450 등락률 -3.69% 거래량 10,687,171 전일가 12,200 2021.04.08 12:21 장중(20분지연) 관련기사 하루하루가 신기록의 연속, ‘이 종목’ 꼭 잡으세요이번엔 美 증시 상장 바이오 대장株!! 오늘만 드립니다美 증시 상장 소식!! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 관련 대장 株 지금 저점 매수하세요 close , 미래SCI 미래SCI 028040 | 코스닥 증권정보 현재가 26 전일대비 2 등락률 -7.14% 거래량 9,481,661 전일가 28 2021.04.08 12:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-24일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-23일1월 20일 코스닥, 4.94p 내린 683.47 마감(0.72%↓) close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.