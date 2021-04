CJ올리브네트웍스 내부 시스템 클라우드 전환, 클루커스 수행

Azure 클라우드 이전, 클라우드 역략 내재화+Azure 인프라를 활용한 DT 기술을 적용

클라우드 전환 프로젝트로 기술력 입증받은 클루커스, CJ그룹사 DT분야 대외 사업 협력 예정

인공지능 클라우드 플랫폼 마이크로소프트 애저(Azure)의 컨설팅 및 매니지먼트 전문기업 클루커스(대표 홍성완)가 CJ올리브네트웍스(대표이사 차인혁)의 클라우드 이전 프로젝트를 성공적으로 완료했다고 4월 7일 밝혔다.

CJ올리브네트웍스의 기존 온프레미스상에서 운영해 왔던 SAP(ERP), ITSM(IT서비스관리) 등의 내부 시스템을 Azure 클라우드로 이전하는 이번 프로젝트를 통해 클라우드 역량을 내재화하고, 향후 Azure 인프라를 활용한 AI, 머신러닝 등 DT 기술을 적용해 업무 효율성을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

서버나 스토리지, 소프트웨어 등의 IT자원을 필요할 때마다 인터넷을 통해 탄력적으로 사용할 수 있는 컴퓨팅 서비스인 클라우드는 사용자의 인프라 구축에 들어가는 시간을 절약할 수 있고, 인프라 규모를 실시간으로 유연하게 관리할 수 있기 때문에 인프라 부족에 즉각 대응하고 잉여 인프라로 인한 과도한 비용 지출 문제도 예방할 수 있다.

CJ그룹의 IT전문기업으로 계열사의 디지털 전환을 주도하고 있는 CJ올리브네트웍스는 기술 내재화에 대한 긍정적인 사내 문화와 함께 스마트스토어, AI팩토리, 빅데이터, 블록체인 등 최신 ICT 기술 개발에 앞장서고 있는 기업이다.

이번 클라우드로의 전환 결정은 하이브리드 멀티 클라우드 아키텍처를 구축하여 선진화된 운영체계를 수립하고 사내 시스템을 효율적인 활용을 위함으로 보인다.

클루커스는 인공지능 클라우드 플랫폼 마이크로소프트 애저(Azure)의 컨설팅 및 매니지먼트 전문기업으로 마이크로소프트 코리아의 파트너 중 클라우드 최대 매출, 최대 고객사를 확보하고 있는 마이크로소프트 클라우드 최고 파트너사이다.

다수의 엔터프라이즈 기업의 클라우드 구축 노하우를 기반으로 이번 프로젝트에서 기존 시스템 환경 분석과 설계, 성능 테스트 및 안정화 작업까지 다양한 관점에서 대응하며 3개월 만에 수행을 안정적으로 마무리하였다. 이번 프로젝트를 통해 입증된 기술력을 바탕으로 CJ올리브네트웍스와 클루커스는 CJ그룹사 대외영업 부문에서도 시너지를 내기로 협의했다고 전했다.

클루커스 홍성완 대표이사는 “높은 확장성과 안정성을 갖춘 클라우드 환경에서 기업은 더욱 빠르고 유연한 비즈니스 전략을 구사할 수 있기 때문에 기업의 클라우드 전략에 구체적인 방향을 제시해주는 핵심 파트너는 중요하다”며 “앞으로도 핵심 파트너 역할에 최선을 다해 기업의 클라우드 운영 효율성을 극대화할 예정”이라고 포부를 밝혔다.

CJ올리브네트웍스 데이터혁신파트 박종혁 부장은 “인프라 운영 비용을 절감하고 자사 인력 중심의 클라우드 전문 인력을 양성할 수 있는 내부 시스템의 Azure 클라우드로 이전하는 프로젝트가 성공적으로 완료되었다”며 “향후 DT 신기술 적용 시 합리적인 비용으로 신속하게 인프라를 구성할 수 있어 활용도가 더욱 높아질 것”이라고 전했다.

한편 클루커스는 마이크로소프트 애저를 퍼스트로 기술력을 핵심 경쟁력으로 서비스하는 회사로 저 기술 최고 등급인 ‘애저 익스퍼트 MSP’ 와 특정 기술 분야 최고 등급인 ‘윈도우 서버 및 SQL 서버 마이그레이션’, ‘모더니제이션 오브 웹 애플리케이션즈’ 자격을 국내 유일하게 보유하고 있다.

클루커스는 마이크로소프트 코리아의 파트너 중 클라우드 최대 매출, 최대 고객사를 확보하고 있는 마이크로소프트 클라우드 최고 파트너로 CJ, SK, 한화 등의 엔터프라이즈 기업과 펄어비스, 크래프톤 등의 게임사와 스타트업을 주요 고객사로 확보하고 있는 클라우드 MSP 선두주자로 최근 각광받고 있다. 최근 SK로부터 시리즈 A투자를 진행하여 클라우드 사업을 SK와 공동 진행하고 있다. 클루커스에 대한 자세한 내용은 홈페이지에서 확인 가능하다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr