중기연, 중기중앙회와 ‘중소제조업 활성화 정책연구회’ 개최

코로나19 위기극복 방안 모색 위해 마련

[아시아경제 김희윤 기자] 중소기업연구원은 중소기업중앙회와 ‘중소제조업 활성화를 위한 정책연구회’를 오는 15일 중소기업중앙회 2층 상생룸에서 개최한다고 7일 밝혔다.

중소기업 정책연구회는 양 기관이 공동으로 주최하는 행사로 지난 달 12일에 이어 두 번째다. 이번 정책연구회는 중소제조업 활성화를 통해 코로나19 위기 극복 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

이번 정책연구회는 중소제조업 활성화를 통한 코로나19 위기 극복 방안을 모색하기 위해 마련했다. 노민선 중소기업연구원 미래전략연구단장이 코로나19 이후 중소제조업의 고용, 창업, 경영활동 변화를 살펴보고 활성화를 위한 정책과제를 제시한다.

이어 임채운 서강대 교수를 좌장으로 강형덕 중소기업중앙회 제조혁신실장, 김한수 경기대 교수, 신자은 KDI 국제정책대학원 교수, 안준모 고려대 교수, 이승렬 한국노동연구원 선임연구위원이 참여해 종합토론을 진행한다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr