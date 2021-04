[사람人]'패션리더' 구본걸 LF회장, 종합 라이프스타일기업 완성한다

대표이사 사임 결단 구본걸 회장

衣·食·住 아우르는 영토 확장

생활문화기업 토대 완성



인재 공들이던 '현장형 CEO'

이사회 의장으로 남아

미래 먹거리 사업 집중



[아시아경제 임혜선 기자]"고객이 인정하는 브랜드를 통해 고객의 라이프 사이클을 향상하는 선두기업으로 도약하겠다."

구본걸 LF 회장이 14년 4개월만에 대표이사직에서 물러나 초심으로 되돌아간다. 회사 경영은 전문경영인에게 맡기고 이사회 의장으로서의 역할을 수행하며 미래 먹거리 사업에 집중한다. 패션 외 신사업 발굴에 주력해 종합 라이프스타일 기업을 완성시키기 위한 행보다.

과감한 결단력과 공격적인 투자

구 회장은 2007년 LG그룹에서 LG상사 패션사업부를 계열 분리해 LG패션(현 LF)을 설립했다. 패션 기업으로 우뚝 선 2010년 중반부터는 수많은 인수합병(M&A)과 인재 영입을 통해 종합 라이프스타일 기업으로 키우는 데 주력했다. 2004년 구 회장이 LG상사 패션사업부문장(부사장)으로 부임했을 당시 연매출은 5000억원 남짓한 수준에 불과했다. LF는 지난해 매출액 1조6104억원을 달성했다. 16년 동안 매출액은 3배 이상 늘었고 사업 영역도 의(衣)·식(食)·주(住)를 아우르는 생활문화기업의 토대를 완성시켰다.

구 회장은 고(故) 구인회 LG그룹 창업주의 손자이자, 구자승 전 LG상사 사장의 장남이다. 패션사업부문장으로 부임한 이후 남성복 일색이었던 브랜드 개선 작업에 나섰다.

구 회장은 고급 여성복 브랜드 인지도를 높이려고 해외 유명 모델을 기용했고 브랜드 마케팅에도 투자했다. 레오나드, 바네사브루노, 이자벨마랑, 빈스, 조셉, 바쉬 등 해외 유수 여성복 브랜드의 국내 판권을 인수해 여성복 부문을 대폭 강화했다. 여기에 헤지스, 닥스, 마에스트로 등의 파워 브랜드 육성을 통해 강력한 시장 지배력을 확보했다.

해외 시장 개척, 사업다각화

구 회장은 국내 시장에서 자리를 잡은 후 바로 해외시장에 눈을 돌렸다. 대표 브랜드인 헤지스를 내세워 해외 시장을 공략했다. 2007년 중국을 시작으로 대만, 태국, 베트남, 싱가포르 등에 연이어 진출했다. 프랑스 파리, 영국 런던 등 글로벌 패션 본고장에도 발을 들였다.

2014년 사명을 LF로 변경한 구 회장은 본격적으로 사업다각화를 위한 인수합병(M&A)에 집중했다. 패션업에 몸담기 전 LG증권 투자금융(IB) 담당으로 일했던 경험이 사업 다각화의 밑거름이 됐다. 2015년에는 온라인 유통 확대를 위해 ‘하프클럽’, ‘보리보리’ 등 패션 온라인몰을 운영하던 ‘트라이씨클’을 인수했다. 패션 및 F&B 사업과의 시너지 효과를 염두에 ‘동아TV’도 편입했다. 2017년에는 LF푸드를 통해 글로벌 식자재 유통회사 ‘모노링크’와 유럽 식자재 유통회사 ‘구르메 F&B 코리아’를 인수하며 식품사업을 강화했다.

2019년에는 국내 3위 부동산신탁사인 ‘코람코자산신탁’을 인수한 뒤 LF의 패션 물류센터인 안양 물류센터를 저온·상온 복합물류센터로 재건축하는 사업을 추진했다.

인재 육성이 곧 기업 경쟁력

구 회장이 경영을 맡은 후 강조한 것 중 하나가 인재 육성이다. 패션 및 라이프스타일 사업은 인재 중심형 사업으로, 좋은 인재를 육성하고 확보하는 것이 경쟁력과 직결된다는 판단에서 2005년 패션업계 최초로 ‘패션인재사관학교’를 만들기도 했다. 구 회장은 격식을 따지지 않는 ‘현장형 CEO’다. 구 회장은 "좋은 인재가 즐겁게 일할 수 있는 환경을 조성해야 한다"면서 "커뮤니케이션은 인재가 움직이도록 하는 데까지 가야 한다"고 강조했다.

구 회장이 500여명에 달하는 패션 부문 직원들과 일대일 면담을 한 일화는 유명하다. 매년 초 직원들 앞에서 프리젠테이션을 통해 영업 전략을 직접 설명하고 과장급으로 구성된 주니어보드 경영 회의와 조직장 회의를 직접 주재했다. 매달 마지막주 금요일 저녁엔 본사 옥상에서 전 직원들과 호프데이를 열기도 했다. 구 회장은 "직원들이 회사의 미래"라고 지금도 강조한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr