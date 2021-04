IMF "올해 세계 경제 성장률 6.0%…예상보다 빠른 회복"

2021 세계경제전망 보고서 발표

[세종=아시아경제 손선희 기자] 국제통화기금(IMF)이 올해 세계경제 성장률을 6.0%로 내다봤다. 지난 1월 내놓은 전망치(5.5%) 이후 3개월 만에 0.5%포인트 상향 조정했다. 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)에도 불구하고 세계 경제가 예상보다 빠르게 회복할 것이란 전망이다.

IMF는 6일(현지시간) 세계경제전망(WEO) 보고서를 통해 올해 세계 성장률을 이같이 전망했다. 2022년 세계경제 성장률은 4.4%로, 역시 지난 1월 전망치보다 0.2%포인트 올려잡았다.

한국의 올해 경제성장률은 3.6%로 지난해 1월 대비 0.5%포인트 상향 조정했다. 이는 지난달 26일 발표한 한국 연례협의 보고서 내용과 동일한 수치다. 2022년 한국 경제성장률은 2.8%로, 0.1%포인트 하향 조정했다.

IMF는 보고서에서 최근 상황에 대해 "(코로나19 사태에) 각국의 전례없는 정책 대응으로 예상보다 빠르게 회복할 것"이라고 분석하면서도 "경제 회복은 불균등하며, 지난해 하반기 국내총생산(GDP)이 예상을 상회했으나 여전히 코로나 이전 성장경로를 하회할 전망"이라고 덧붙였다. 이어 향후 "선진국의 추가 재정 확대 및 백신 보급의 영향으로 하반기 이후 경제 회복 모멘텀이 강화할 것"이라고 전망했다.

올해 주요 선진국의 경제성장률은 5.1%로 1월 전망치 대비 0.8%포인트, 신흥개도국은 6.7%로 0.4%포인트 각각 상향 조정했다. 선진국의 경우 미국과 일본의 경기부양책 효과 등을 반영해 상향 조정폭이 컸다. 신흥개도국은 국가·지역별 회복 양상은 상이하나, 인도 성장률 상향 등이 반영됐다.

다만 IMF는 여전히 코로나19 팬데믹 전개의 불확실성으로 상·하방 위험요인이 혼재한다고 분석했다. 우선 팬데믹 재확산 및 금융여건 위축, 사회불안 확대, 지정학적·무역 갈등, 코로나19 사태 여파 지속 등이 하방위험 요인으로 꼽혔다. 아울러 백신 생산 및 보급 가속화, 추가 재정확대, 백신 생산·배분 가속화를 위한 국제 공조 강화 등은 상방위험 요인으로 꼽았다.

IMF는 "백신 생산·보급을 위한 국제공조를 강화하고 피해계층에 대한 선별적 지원을 지속해야 한다"고 권고했다. 코로나19 사태에 따른 회복을 강화하기 위해서는 ▲피해기업에 대한 선별 지원 ▲실업자 재교육 지속(단기 일자리 축소) ▲교육격차 해소를 위한 투자 강화 등이 필요하다고 제언했다. 아울러 교육·연구·인프라 투자 강화를 통해 생산성을 제고하고, 재정정책 여력 확보 및 기후변화 대응 강화 등을 강조했다.

기획재정부는 이번 IMF 세계경제전망과 관련해 "세계경제의 회복세 강화는 대외 의존도가 높은 우리경제의 회복흐름에 긍정적일 전망"이라며 "특히 한국의 가장 큰 수출 대상국인 미·중이 견조한 성장 흐름을 보이면서 수출 회복세가 더욱 강화될 것으로 기대된다"고 평가했다.

올해 한국에 대한 성장률이 3.6%로 전망된 데 대해서는 "경제협력개발기구(OECD) 등 그간 발표된 주요기관의 전망 중 가장 높은 수준"이라며 "올해 주요국의 성장률 전망이 한국보다 높지만, 이는 2020년 코로나19에 따른 충격을 잘 막아낸 데 기인한다"고 분석했다. 특히 "주요 20개국(G20) 중 올해 코로나 위기 이전(2019년) GDP 수준을 상회한 선진국은 미국, 한국, 호주 등 3개국 뿐"이라며 "우리 경제가 코로나19 위기를 가장 강하고 빠르게 회복하는 선두 그룹 국가 중 하나라는 것을 의미한다"고 강조했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr