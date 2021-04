굿네이버스-대한안전연합, 지역사회 ‘아동 안전’ 업무 협약

아동 안전교육 및 안전 문화 확산 나서

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 굿네이버스 광주전남지역본부(본부장 배준열)는 대한안전연합(회장 정현민)과 함께 지역사회 아동의 건강한 성장을 위한 업무협약을 체결했다고 6일 밝혔다.

이번 협약식에서 양 기관은 파트너십을 구축해 ▲지역 내 아동 관련 사업 물품 및 자원배분 ▲아동 안전교육 및 안전 문화 확산을 위한 캠페인 진행 ▲아동과 가정의 좋은 변화를 위한 기타 상호 교류 증진 등을 협력하기로 약속했다.

대한안전연합은 재해, 재난사고를 포함해 국민의 각종 안전사고예방을 위한 협력시스템을 구축하고 관련 교육훈련과 대국민 홍보활동, 기술·제도·문화 등의 연구개발, 안전관리 대안 제시, 안전관리자 육성 및 관계 종사자의 안전복지 향상을 통해 사회와 국가발전에 이바지하고 있다.

배준열 굿네이버스 광주전남지역 본부장은 “아동학대 증가, 코로나19 확산 등 아동 안전에 대한 국민적 관심이 증가하고 있다”며 “우리 지역사회의 아동이 안전하고 건강하게 성장할 수 있도록 대한안전연합과 적극적으로 협력하겠다”고 말했다.

정현민 대한안전연합 회장은 “이번 업무 협약이 광주·전남지역 아동이 안전한 환경에서 성장할 수 있는 계기가 되기를 바란다”고 밝혔다.

