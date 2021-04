살인범 상담해주다 사랑에 빠져… 교정시설서 결혼하는 英 여성

"실제 만난 적 없어…알게 된 사람 중 가장 친절"

이르면 9월 미 교도소서 화촉

[아시아경제 김봉주 기자] 영국 여성이 미국 살인범과 이메일과 전화로 상담을 해주다 사랑에 빠져 결혼식을 올리기로 해 화제다.

6일 영국 현지언론에 따르면 영국 에식스주 첼름스퍼드 출신인 나오미 와이즈(26)는 상담 전문가 교육을 받다가 살인죄로 미국 교도소에 수용돼 있던 빅터 오켄도(30)와 연락하게 됐다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대유행으로 대면상담을 할 수 없게 된 와이즈가 이메일과 전화로라도 상담 경험을 쌓으려 하다 시작된 인연이다.

와이즈가 상담한 오켄도라는 남성은 '짐승'이라는 별명을 가진 인물로 지난 2010년 두 명을 총으로 쏴 살해하고 수차례 강도 행각을 벌인 혐의로 징역 24년을 선고받고 복역 중이다.

와이즈는 오켄도와 상담하기 위해 많은 이메일을 교환하고 통화도 했다. 와이즈는 "오켄도가 자신의 범행을 어떻게 생각하는지 알고 싶었다"면서 "그는 무척 후회하고 있었다"라고 전했다. 또한 "오켄도가 지금까지 알게 된 사람 중에서 가장 친절하다고 느꼈다"면서 결혼을 약속했다고 고백했다.

와이즈는 그의 청혼을 받고 매우 망설였지만, 결국 마음의 문을 열게 됐다. 오켄도는 세 차례 와이즈에게 청혼한 끝에 그녀와 그녀 가족으로부터 결혼 허락을 받을 수 있게 됐다.

오켄도는 앞으로 2034년까지 10여 년 이상의 수감 기간이 남았다. 와이즈는 "오켄도는 괴물이 아니다. 그도 사람이다"라면서 "수감자와 사랑에 빠지는 꿈은 꿔본 적도 없지만, 그렇게 됐다"고 전했다.

두사람은 이르면 9월 머콤 카운티 교정시설에서 식을 올릴 예정이다. 와이즈는 미국 생활도 준비하고 있다.

한편 두 사람은 한 달 통화비로만 270파운드(약 42만원)를 지출하는 것으로 전해졌다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr