위기의 봄철 모발, 케라틴만 채워도 건강하게 관리할 수 있다

모발의 손상은 오늘도, 지금도 계속되고 있다. 봄철의 모발은 스트레스뿐만 아니라 황사, 미세먼지, 자외선, 건조함 등 환경적 악조건에 의해 손상되기도 한다.

모발을 구성하는 성분의 대부분은 단백질이다. 음식물을 통하여 섭취되지만 충분하지 않으면 모발이 가늘어지거나 약해지는 등 어려움이 따른다. 또 건강한 모발은 약산성 상태다. 하지만 평소 펌이나 염색을 자주 하는 편이라면 알칼리성으로 바뀌기 쉽다. 이 경우 모발이 푸석하고 건조해질 수 있으므로 유의해야 한다.

최근 신제품 ‘TS케라틴플러스샴푸’를 출시한 국민샴푸 ‘TS샴푸’의 TS트릴리온 관계자는 봄철에도 건강한 모발로 가꾸려면 꾸준한 홈 케어는 필수라고 조언했다. ‘TS케라틴플러스샴푸’는 케라틴 성분에 탈모 증상 완화 기능을 업그레이드해 모발과 두피 관리를 동시에 할 수 있는 제품이다.

그는 “봄철 손상되기 쉬운 모발에는 꾸준한 홈 케어가 답이다”라고 홈 케어의 중요성을 다시 한번 말하며 “성장호르몬 분비의 황금시간대로 알려진 밤 10시부터 새벽 2시 사이는 모발 역시 성장이 촉진되는 시간이다.

건강한 두피와 모발 환경 조성을 위해 이 시간에는 수면을 취하는 것을 추천한다. 대부분 단백질로 구성된 모발은 염색, 펌 등 시술을 자주 하거나 장시간 자외선, 열에 노출되면 큐티클이 열려 케라틴이 빠져나간다. 헤어드라이어, 헤어고데기 등 뜨거운 열을 이용하는 기구를 자주 사용했을 때 모발이 쉽게 손상되는 것도 이 때문이다. 빠져나간 단백질만큼 모발에 틈이 생겨 머리카락이 처지거나 늘어지는 현상이 발생하기도 한다”고 했다.

홈 케어의 방법은 크게 데일리와 스페셜로 구분할 수 있다. 데일리 홈 케어는 매일 하는 관리로 샴푸를 이용한 방법이다. 당연한 이야기지만 모발 관리의 첫 시작인 샴푸 단계부터 케어 제품을 사용해야 한다. 푸석거리고 갈라지는 모발을 위해 케라틴 단백질과 영양을 촘촘히 채울 수 있는 샴푸를 선택할 것. 샴푸는 될 수 있으면 저녁에 해야 모발과 두피에 쌓인 미세먼지, 노폐물, 헤어 용품 등을 말끔히 씻어낼 수 있다.

스페셜 홈 케어는 주 1~2회면 충분하다. 빠져나간 단백질을 채울 수 있도록 케라틴이 풍부하게 함유된 트리트먼트를 추천한다. 보통 린스와 트리트먼트가 같다고 생각하기 쉽지만 두 제품은 목적 및 기대효과가 다르다. 린스는 모발 표면을 얇게 코팅하는 제품이고 트리트먼트는 영양, 수분 공급을 목적으로 한다. 손상모일수록 트리트먼트를 사용해야 한다.

봄철 모발 컨디션은 꾸준한 홈 케어에 달려있다. 얼마나, 어떻게 꾸준히 관리를 하느냐에 따라 천차만별 달라지는 모발 컨디션. 지금이 바로 모발 관리의 적기다.

