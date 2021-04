“지금 가진 종목보단 훨씬 나을걸?” 꼭 매수해야 할 종목

▶▶매일 상승 종목 무료로 드립니다 ▶종목 받아보기 (클릭)

최근 엄청난 수익률을 보이고 있는 데이드투자그룹에서 꼭 사야 할 종목들을 '독점'으로 포착하였다. 종목 선정에 고민이 큰 개인투자자들을 위해 이를 무료로 공유하기로 하였다.

●두나무 관련주●

암호화폐 거래소를 운영하는 두나무가 나스닥 상장을 타진함에 따라 관련주들에 대한 관심이 뜨겁다. 특히 이 가운데 지분율 8%가량을 가지고 있는 '이 종목'이 가장 큰 수혜를 받을 것으로 기대된다. 당사는 이 밖에 블록체인, 데이팅앱 등에 투자, 안정적인 수익망을 갖췄다. 엄청난 수급이 몰리고 있는 만큼 오를 여지가 충분하다. 관련주 정보는 아래 링크를 통해 확인할 수 있다.

▶▶두나무 상장 수혜주 ▶상승 종목 정보 선착순 배포 中 (클릭)

●메타버스 관련주●

최근 메타버스 기술이 주목받고 있다. 인기가수 아이유의 4K XR 쇼케이스와 한화이글스의 메타버스 출정식이 이어지면서 기술에 대한 관심이 커지고 있다. 특히, '이 종목'은 아이유 쇼케이스, SM의 Beyond the live 등 굵직한 행사에 참여했으며, 정교한 그래픽 기술을 통해 향후 엄청난 성장성을 보일 것으로 보인다. 지금 시기를 놓치면 큰 수익을 거두기 힘들므로 꼭 관련 자료를 확인 하기 바란다.

▶▶오늘이 바로 저점이다 ▶메타버스 관련주 정보 받기 (클릭)

관심종목: 이아이디 이아이디 093230 | 코스피 증권정보 현재가 308 전일대비 5 등락률 -1.60% 거래량 69,909,232 전일가 313 2021.04.07 12:25 장중(20분지연) 관련기사 “좋은 정보 찾고 계시죠?” 여기 다 모았네“발 빠른 정보가 수익을 만든다” 지금 꼭 잡아야 할 종목들급등 보셨죠? 러시아 백신 숨은 대장 株 지금 저점 매수하세요 close , 이트론 이트론 096040 | 코스닥 증권정보 현재가 561 전일대비 3 등락률 -0.53% 거래량 65,087,154 전일가 564 2021.04.07 12:25 장중(20분지연) 관련기사 이트론, 주가 677원 (-2.17%)… 게시판 '북적'이트론, 외국인 59만 5861주 순매도… 주가 0.29%급등 보셨죠? 러시아 백신 숨은 대장 株 지금 저점 매수하세요 close , 자안 자안 221610 | 코스닥 증권정보 현재가 360 전일대비 4 등락률 +1.12% 거래량 23,260,558 전일가 356 2021.04.07 12:25 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, ‘주식 카톡방’의 무료 선언! 자안, 자안바이오로 사명 변경… “바이오·헬스 사업 본격화”"빨리 살수록 좋다" 꼭 한번 살펴봐야 할 종목들 close , 보해양조 보해양조 000890 | 코스피 증권정보 현재가 1,240 전일대비 15 등락률 +1.22% 거래량 10,389,122 전일가 1,225 2021.04.07 12:25 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, ‘주식 카톡방’의 무료 선언! ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제《시선집중》 주식고수들이 선택한 종목, 이제 공개합니다! close , SBI인베스트먼트 SBI인베스트먼트 019550 | 코스닥 증권정보 현재가 2,395 전일대비 170 등락률 +7.64% 거래량 33,801,028 전일가 2,225 2021.04.07 12:25 장중(20분지연) 관련기사 美 바이든 수혜 받는다!! ‘반도체’ 관련 숨은 대장株 나온다!!글로벌 제약사와 “면역항체” 개발!! 바이오 황제 株 탄생美 증시 상장 소식!! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 관련 대장 株 지금 잡아야 오릅니다!! close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.