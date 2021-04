서울시농수산식품공사 & 서울디지털재단 빅데이터 분석·연구 협력 MOU 체결

빅데이터 기반 데이터 활용, 공공 서비스 개선 위한 두 기관 간 협력 체계 구축...서울시농수산식품공사 및 타 기관 보유 데이터 결합 통한 공사 현안 분석 과제 추진

[아시아경제 박종일 기자] 서울시농수산식품공사(사장 김경호)와 서울디지털재단(이사장 직무대행 이원목)은 빅데이터 분석·연구 협력을 위해 지난 1일 공사에서 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 공사가 보유하고 있는 내부 데이터와 외부 데이터를 결합한 빅데이터 기반의 분석 연구를 통해 공사 현안 해결에 대한 기준 정립 및 신규 서비스 창출 등에 활용하기 위해 이뤄졌다.

이번 MOU에는 ▲ 공사 현안 및 서울시 도시문제·민생문제 해결을 위한 과제 발굴 ▲ 연구의 원활한 수행을 위한 자료·정보, 인적·물적 자원 등 공유 ▲ 데이터 기반 과학 행정을 위한 데이터 분석 역량 및 관리 노하우 공유 등의 내용이 양 기관의 원활한 협력 연구를 위해 담겼다.

서울디지털재단은 서울시 관련 빅데이터 분석, 스마트시티 정책 연구 등을 수행하는 기관으로, 최근에는 ‘따릉이’라 불리는 서울시 공공자전거 대여소별 재고량 예측을 통해 대여소별 필요 수요·공급량을 분석한 바 있다.

이원목 서울디지털재단 이사장 권한대행은 “기관 간 보유하고 있는 데이터를 결합한 빅데이터 분석을 통해 시너지 효과를 확보해 나가는 것이 필요하다”며 “서울디지털재단은 이번 업무협약을 비롯 앞으로 시민이 체감할 수 있는 과학 행정 추진을 위해 데이터 기반의 시정 빅데이터 분석 지원을 강화할 것”이라고 밝혔다.

김경호 사장은 “가락시장의 농수산물 가격 및 거래 데이터는 대한민국 농수산물 가격의 기준이 되는 양질의 데이터”라며 “공사는 2021년을 스마트 도매시장 구현의 원년으로 삼고 마스터플랜을 준비해오고 있으며, 이번 업무협약은 4차 산업 기술을 통한 데이터의 활용이라는 점에서 의미가 크다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr