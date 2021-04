'유로화의 아버지' 로버트 먼델 별세…향년 88세

유로화 도입 이론적 토대 제공…1999년 노벨상 수상

[아시아경제 김혜민 기자] '유로화의 아버지'로 불리는 로버트 먼델(사진) 미국 컬럼비아대 교수가 88세를 일기로 사망했다.

5일(현지시간) '일 솔레 24 오레' 등 외신들은 먼델 교수가 오랜 투병 끝에 부활절인 지난 4일 오전 이탈리아 중부 토스카나주 시에나의 한 병원에서 사망했다고 보도했다.

먼델 교수는 캐나다 출신의 경제학자로 인플레이션과 이자율, 성장 사이의 관계를 이론적으로 정립했다. 1961년 '최적 통과 지역 이론', 1963년 '서로 다른 이자율 체제에서의 통화·재정 정책 이론' 등을 연이어 발표하며 1960년대 국제 무역 이론을 주도했다.

이 중 최적 통화지역 이론은 단일 통화를 사용하기에 가장 적합한 지역과 단일 통화의 장점을 분석한 것으로, 유럽 단일 통화 도입의 이론적 토대를 제공했다는 평가를 받아 '유로 설계자'라는 별칭을 얻었다. 이런 공로로 유로화가 결제 화폐로 공식 출범한 1999년 노벨 경제학상을 수상했다.

그는 경제이론 외에도 1970년대 유럽경제통화동맹(EMU)와 유럽통화위원회에서 자문 활동을 하는 등 유럽의 경제통합 추진에 관여했다.

2007년에는 일본과 중국 간 합의와 적절한 조율이 뒷받침된다면 범 아시아 통화체제 수립도 가능하다고 밝혀 주목을 받기도 했다. 먼델 교수는 2010년 한국 정부 주최 글로벌 인재 포럼에 연사로 참석하는 등 한국에도 여러차례 방문했다.

