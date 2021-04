발코니서 벌거벗은 여성 12명, 단체 사진 찍고 철창행

UAE, 샤리아에 근거 포르노로 간주

징역 6개월·153만원 벌금형

[아시아경제 김봉주 기자] 아랍에미리트(UAE) 두바이의 한 고층 건물 발코니에 나체 상태로 등장한 여성 12명이 경찰에 붙잡혔다.

4일 더선 등에 따르면 오후 신원이 알려지지 않은 12명의 여성이 나체 상태로 두바이의 상류층 지역인 마리나 지구의 한 고층 건물 발코니에서 줄지어 서서 촬영했다. 이들의 모습은 옆 건물에서 보기에도 눈에 띄게 두드러졌다.

경찰은 이 여성들을 공공품위법을 위반한 혐의로 체포했다. UAE에서 공공품위법을 어기면 최대 징역 6개월형과 5000디르함(약 153만원)의 벌금이 부과된다.

이들을 찍은 영상은 널리 확산됐다. 다만 음란물 공유는 이슬람 율법(샤리아)에 근거한 이 나라의 법에 따라 징역형과 무거운 벌금형에 처할 수 있다. 이번 영상도 포르노로 간주돼 샤리아에 근거한 국가법에 따라 처벌될 것으로 보인다.

샤리아는 도박과 포르노, 담배, 돼지고기, 무기 유통 등을 엄격히 금지하고 있다. UAE는 중동 이웃 국가들에 비해 진보적인 편이지만 여전히 소셜미디어나 표현에 대해 엄격히 통치하고 있다.

한편 이들이 무슨 이유로 나체 활영을 했는지는 아직 밝혀지지 않았다.

