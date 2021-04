"코로나 봉쇄 피하려다" 방글라데시 여객선 전복…최소 26명 사망

[아시아경제 김혜민 기자] 방글라데시 중부에서 여객선 전복 사고로 최소 26명이 사망했다. 코로나19 봉쇄를 피해 도시를 빠져나가려다 벌어진 참사다.

5일 현지 언론에 따르면 전날 오후 6시경 수도 다카 남쪽도시 나라양간지를 떠나 중부 무니시간지로 향하던 여객선이 시탈라크키아 강에서 화물선과 충돌한 후 뒤집어져 가라앉았다.

데일리스타 등은 당시 이 배에 50명 가량이 타고 있었다고 보도했지만, 현지 다카트리뷴은 100~150명이 승선한 것으로 추정된다고 전했다. 당국은 지난 주말 코로나19 확산을 막기 위해 이날부터 일주일 간 전국 봉쇄령 내렸고, 이에 주거지가 마땅하지 않은 일용직 노동자 등이 고향으로 이동하기 위해 여객선으로 몰려든 것으로 전해졌다.

당국은 현장에 잠수부와 크레인선 등을 투입해 실종자 수색 작업을 벌이고 있다. 전날 밤 시신 5구가 수습됐고, 이날 21구가 추가로 발견됐다. 50~60명은 사고 직후 헤엄쳐 나왔다고 다카트리뷴은 전했다. 당국 관계자는 "수색이 계속 진행되고 있기 때문에 사망자는 더 늘어날 수 있다"고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr